Basketball: Gießens Nummer eins auf der "1"

Ich bin fest davon ausgegangen", sagt Ingo Freyer am Dienstagmittag. "Wie wollen wir aus der Quarantäne heraus ein Spiel bestreiten", ergänzt der Cheftrainer der Gießen 46ers, nachdem nun auch offiziell feststeht: Nach der Verlegung des Auftaktduells in der Basketball-Bundesliga gegen den Mitteldeutschen BC (neuer Termin: Dienstag, 15. Dezember, 19 Uhr, Sporthalle Ost) fällt auch die für kommenden Sonntag geplante Begegnung der Lahnstädter bei den Hamburg Towers aus. "Da sich das Team der 46ers in Quarantäne befindet, hat der Traditionsclub gemäß § 11 Abs. 5 der BBL-Spielordnung einen Antrag auf Spielverlegung gestellt, diesem wurde durch die BBL GmbH entsprochen. Über die Neuansetzung wird zur gegebenen Zeit informiert", heißt es in der Pressemitteilung der Gießener vom Dienstag. (vsch)