Basketball: Matt Tiby von Gießen 46ers zu medi Bayreuth

Duell mit dem künftigen Club: Matt Tiby (am Ball) wechselt von den Gießen 46ers zu medi Bayreuth.. Foto: Schepp

Gießen/Bayreuth (red). Eine Rückkehr von Matt Tiby zu den Gießen 46ers wird es vorerst nicht geben. Der Power Forward wechselt zur kommenden Saison zum Basketball-Bundesliga-Konkurrenten medi Bayreuth. Für den 27-jährigen US-Amerikaner, der im Herbst 2019 als Ersatz für den verletzten Luke Petrasek an die Lahn gekommen war, geht es zukünftig als in Franken auf Korbjagd. Schade für die 46ers, schon für Bayreuth: Denn der 203 Zentimeter große und 104 Kilogramm schwere Tiby überzeugte während seines Engagements in Gießen als Allrounder. In seinen insgesamt 14 Erstliga-Einsätzen erzielte der Mann mit dem auffälligen Bart im Schnitt 11,5 Punkte, holte 5,8 Rebounds und gab 2,3 Korbvorlagen. Gekommen war der erfahrene "Vierer" vom italienischen Erstligisten Vanoli Cremona.