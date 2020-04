Basketball-Saison fortsetzen oder nicht? Bei Gießen 46ers siegt die Vernunft

Bjarne Kraushaar: "Die Saison fühlt sich aus meiner Sicht nicht vollendet an. Ich hatte eigentlich die ganze Zeit gedacht, dass es grundsätzlich nicht weitergeht. Jetzt bin ich doch überrascht, dass zum Beispiel Göttingen und Frankfurt weiterspielen wollen."

Alen Pjanic: "Insgeheim habe ich gehofft, mit den 46ers in dieser Runde in der Bundesliga weiterzumachen. Ich will mich immer mit den Gegnern messen, beweisen, dass wir besser sind und uns stetig verbessern. Aber es ist mit Corona eben eine Ausnahmesituation, alles ist anders momentan. Wir waren von Vereinsseite ja schon vor der Videokonferenz informiert, was der Gießener Weg sein wird. Die Spiele, die die restlichen zehn Teams jetzt absolvieren, werde ich mir, wenn's geht, alle am Fernsehen anschauen. Die Zeit dafür ist ja definitiv da. Robin Amaize mit Göttingen und Dominic Lockhart mit Oldenburg sind ja noch dabei, den drücke ich besonders die Daumen."

Hans Heß (Kapitän der Gießener Meistermannschaft 1978): "Geisterspiele sehe ich insgesamt kritisch. Die 46ers sind wirtschaftlich mit einem blauen Auge davongekommen, denn sie hätten ja nur noch vier Heimpartien gehabt." (vsch)