GIESSEN - Die Gießen 46ers sind zum zweiten Mal für die kommenden easyCredit Basketball Bundesliga-Spielzeit 2020/21 auf dem Transfermarkt tätig geworden und haben den US-Amerikaner Scottie James JR unter Vertrag genommen. Das hat der Verein am Samstagvormittag vermeldet.

Der Rookie beginnt beim Traditionsclub von der Lahn seine Profilaufbahn und kommt direkt von der Universität, wo er für die Liberty Flames in der NCAA I agierte. Der Big Man ist der siebte Akteur im Kader von Cheftrainer Ingo Freyer und wird die Nummer 31 bei den 46ers erhalten.

Sportdirektor Michael "Mike" Koch freut sich über den zweiten Neuzugang binnen 24 Stunden: "Mit Scottie James konnten wir einen physischen Big Man vom Programm der Gießen 46ers überzeugen. Einsetzbar auf beide großen Positionen, ist Scottie ein harter Arbeiter und starker Rebounder. Mit seiner Energie und seinem Motor generiert er Statistiken in allen Kategorien."

STECKBRIEF David Scott James JR

Geboren am 07.11.1996, Indiana (USA)

Nationalität: amerikanisch

Position: Power Forward / Center (4/5)

Größe: 203 cm

Gewicht: 108 kg Stationen als Spieler: Seit 2020 JobStairs GIESSEN 46ers 2017 - 2020 Liberty Flames (NCAA I, USA) 2015 - 2016 Bradley Braves (NCAA I, USA) Bis 2015 Tarpon Springs High School (USA)

Chefcoach Ingo Freyer fügt an: "Scottie ist mit seiner kraftvollen Physis sehr beweglich und dynamisch. Dank dieser Eigenschaften, gepaart mit Enthusiasmus und Kampfgeist wird er auf den großen Positionen eine wichtige Rolle bei uns einnehmen."

Vor seinem Profidebüt bei den 46ers spielte der Frontcourt-Akteur erfolgreich bei den Liberty Flames, wo er zuletzt das ASUN Championship Finale gegen Lipscomb gewinnen konnte. In einer Saison, wo sein Team 30 Siege in 34 Spielen generierte, trumpfte der Center mit 10.8 PpS und 7.4 RpS in knapp 21 Minuten Einsatzzeit auf. In seinen vier Jahren in der NCAA I stiegen seine Werte kontinuierlich bis zu seinem Abschluss an. In Liberty wird er in der All-time-Liste auf Platz vier im Rebounding und auf Rang 17 beim All-time-Scoring geführt. Nach dem Corona-bedingten Abbruch der vielversprechenden Saison und einer somit weiteren verwehrten March-Madness-Teilnahme, nahm der athletische James zu Anfang dieses Monats beim bekannten TBT-Tournament teil.

Ehrungen pflastern in den vergangenen Jahren seinen Weg. Ob Atlantic Sun First Team All-Conference 2019 & 2020 oder Atlantic Sun All-Tournament Team in diesen Jahren, sowie Atlantic Sun Tournament MVP 2019 und etlichen Auszeichnungen zum Spieler und Big Man der Woche - James lieferte nach seinem Freshman-Jahr tadellose Leistungen ab.

Vor seiner Immatrikulation bei der Liberty University agierte der US-Amerikaner eine Spielzeit bei der Bradley University, wo er ein Maschinenbau-Studium begann. Zuvor zeichnete er sich mit zwei MVP-Titeln und 14 Schulrekorden bei der Tarpon Springs High School aus. Der Schüler verzeichnete bis zu seinem Abschluss über 1500 Punkte und über 1000 Rebounds, was ihn unter anderem 2015 zum Florida 5A Second-team All-state selection und seine damaligen Farben bis ins Halbfinale führte.