"Black Lives Matter": Klare Worte der Profisportler Brian Bell und Brandon Thomas

Black Lives Matter (englisch für Schwarze Leben zählen) ist eine internationale Bewegung, die innerhalb der afroamerikanischen Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten entstanden ist und sich gegen Gewalt gegen Schwarze beziehungsweise People of Color einsetzt. Die Bewegung begann 2013 mit der Benutzung des Hashtags #BlackLivesMatter in den sozialen Medien nach dem Freispruch von George Zimmerman nach dem Todesfall des afroamerikanischen Teenagers Trayvon MartinDie Bewegung erlangte nationale Bekanntheit durch Demonstrationen, die auf die Todesfälle zweier Afroamerikaner (Michael Brown und Eric Garner) 2014 folgten. Der durch Polizeigewalt herbeigeführte Tod von George Floyd im Mai dieses Jahres löste nun erneut große Proteste aus und machte Black Lives Matter zu einem weltweit bekannten Begriff. (red)