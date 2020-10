Brandon Thomas führt 46ers an

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Der US-Amerikaner Brandon Thomas ist seit 2018 bei den Gießen 46ers verankert, gilt als Identifikationsfigur im Club und erfreut sich aufgrund seines Engagements - auf und neben dem Court - äußerster Beliebtheit bei den 46ers-Fans. Mit all diesen Eigenschaften war es für den Verein die logische Schlussfolgerung, den Routinier nach dem Abgang von John Bryant als neuen Teamleader zu bestimmen. So führt die Nummer 33 zum ersten Mal seine Farben heute um 18 Uhr in einem offiziellen Pflichtspiel beim BBL-Pokal in Vechta als Kapitän auf das Parkett.

46ers-Cheftrainer Ingo Freyer sagt zu der Personalie: "Brandon ist schon drei Spielzeiten bei uns und zudem unser erfahrenster Spieler. Von daher macht es Sinn, ihn genommen zu haben. Vor allem ist er auch in seiner Arbeitseinstellung ein absolutes Vorbild für alle und deshalb passt das alles sehr gut." Brandon Thomas selbst freut sich auf seine neue Aufgabe: "Es ist mir eine große Ehre, eine führende Rolle in diesem Team zu spielen. Ich werde alles geben, damit wir das Beste aus unserer Mannschaft herausholen und die erfolgreiche Basketballgeschichte von Gießen weiterschreiben können."

Rackelos-Auftakt abgesagt

Unterdessen musste der erste Spieltag des Bundesliga-Farmteams, Gießen 46ers Rackelos, kurzfristig abgesagt werden. Grund ist - wie nicht anders zu erwarten - das Coronavirus, das gleich doppelt beim Auftaktgegner OrangeAcademy Ulm aufgetreten ist. Gleich zwei positive Covid-19-Testergebnisse haben die Schwaben am Freitagnachmittag vermeldet.

Ein neuer Ansetzungstermin soll in den nächsten Tagen gefunden werden. Die Rackelos starten demnach voraussichtlich mit dem Heimspiel gegen die Dresden Titans (25. Oktober) in die neue Saison.