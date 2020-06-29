Montag, 29.06.2020 - 16:30
4 min
Bundesliga-Basketball zeigt sich für Gießen 46ers von "seiner besten Seite"
Von Volkmar Schäfer
Sportredakteur Wetzlar
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