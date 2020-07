Center John Bryant kehrt nicht zu den Gießen 46ers zurück

John Bryant wird künftig nicht mehr im Trikot der Gießen 46ers auflaufen. Vor allem in seinen ersten beiden Saisons hat der Center Spuren an der Lahn hinterlassen. Foto: Michael Scheppp

gießen (red). Kapitän John Bryant wird nicht mehr zu den Gießen 46ers zurückkehren. Nach drei Spielzeiten verlässt der Center den Basketball-Bundesligisten und sucht eine neue Herausforderung. Der "Big Man" kam 2017 überraschend an die Lahn und verlängerte nach dieser Spielzeit um zwei weitere Jahrem bei den Gießenern, wo er 2018 die deutsche Staatsbürgerschaft erhielt. Nun geht die gemeinsame erfolgreiche Zeit zu Ende.

Die vergangenen drei Spielzeiten der 46ers sind eng mit dem Namen John Bryant verknüpft. Die Nummer 54 der Mittelhessen agierte schon in seiner ersten Saison wie ein "Most Value Player" (MVP), wurde Zweiter bei dieser Wahl und gleichzeitig als effektivster Spieler International prämiert. Der Center schaffte 19 Double-Doubles und legte dadurch auch im Durchschnitt mit 18.2 Punkten pro Spiel sowie 10.7 Rebounds pro Partie ein Double-Double auf das Parkett. Zudem zog er mit einem Effektivitätswert von 50 mit der Bestmarke von Ex-46ers-Coach Denis Wucherer gleich.

In den weiteren Spielzeiten sollten Auszeichnungen seinen Weg im Gießener Trikot ebnen. Ob als neuer Rekordhalter mit einem durchschnittlichen Effektivitätswert von 25.7 pro Begegnung, auf nun nationaler Ebene, einem dritten Platz bei der Kategorie MVP-Wahl oder die Auszeichnung bester Offensivspieler der Liga: Überall war der Kapitän der Gießener vertreten. Doch nicht nur in der BBL gab es Lorbeeren zu ernten, auch in Mittelhessen wurde der "Big Man" zum "Sportler des Jahres" gekürt. Zudem konnte sich der durchsetzungsstarke Center auch immer der Fan-Gunst gewiss sein, die ihn 2019 in die Starting Five des Allstar-Games der BBL wählten.

Die Leistungen des Deutsch-Amerikaners werden auch ihren Weg in die Annalen der 46ers-Clubgeschichte finden. Als zweitbester Rebounder (806 Rebounds) und drittbester Passgeber (337 Assists) der Mittelhessen sowie erster Gießener Akteur, dem ein Triple-Double gelang, sind ihm die Aufzeichnungen in der 46ers-Historie sicher.