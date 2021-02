Chad Brown: Eine der Naturgewalten bei den Gießen 46ers

Wieder eine Woche der Wahrheit, wieder vier Spiele innerhalb von acht Tagen. Der Wahnsinn in der Basketball-Bundesliga geht für die Gießen 46ers in die nächste, überaus anstrengende Phase. "Obwohl: Ich glaube, dem einen oder anderen kommt solch eine Reihe von schnell aufeinanderfolgenden Partien vielleicht sogar zu passe", sagt Rolf Scholz, der als Cheftrainer des Tabellenletzten am Samstag vor der nächsten, aufgrund der angespannten Situation im Abstiegskampf schon von Hause aus nicht leichten Aufgabe steht.

Gießen 46ers - Crailsheim Merlins (Samstag, 18 Uhr

Denn die Mannschaft, die sich da am Samstag um 18 Uhr in der Sporthalle Ost vorstellt, ist von ähnlichem Kaliber wie zuletzt Oldenburg und Ludwigsburg. Die Crailsheim Merlins "zaubern" (bemühen auch wir an dieser Stelle diese Metapher) in der laufenden Runde eine grandiose Leistung nach der anderen auf das Feld. Das Resultat nach 15 absolvierten Partien: 26:4 Punkte, Platz zwei, von den vergangenen zehn Spielen neun gewonnen - und als i-Tüpfelchen am vergangenen Wochenende der Coup in München.

Der 105:103-Verlängerungserfolg beim FC Bayern hat die Mannschaft von Trainer Tuomas Iisalo endgültig zu einem echten Geheimfavoriten auf den Titel gemacht. "Crailsheim hat Rückenwind, ich schaue denen in dieser Saison auch gerne zu. Nur nicht am Samstag gegen uns", sagt Rolf Scholz. "Die Merlins haben einen klaren Plan, auf dem Feld und auch schon im Vorfeld der Saison mit der Rekrutierung ihrer Neuzugänge. Sie wissen, welche Leute sie brauchten, um ihre starke Vorsaison zu bestätigen ", lobt der 40-Jährige die Arbeit der Mannen aus dem Nordosten Baden-Württembergs.

Letzteres war den 46ers nicht vergönnt, die Puzzleteile auf dem Weg zurück aus dem Schattendasein ins Licht wurden erst nach und nach zusammengesetzt. Nun ist auch Diante Garrett, der Hoffnungsträger auf der Guardposition, ins Training eingestiegen und wird am Samstag wohl sein Debüt im Gießener Trikot feiern. "Ich will nicht zu großen Druck aufbauen. Aber er ist ein echter Leader, das hat man von der ersten Sekunde an gemerkt, als Diante in die Halle kam", sagt Scholz. Der die Entscheidung, wer als siebter Importspieler nun gegen die Merlins aussetzen muss, bis zum Spieltag hinauszögern will. "Damit die Challenge im Training weiter intensiv ist", ergänzt der Gießener Chefcoach. (vsch)