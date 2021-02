Chad Brown für unbestimmte Zeit außer Gefecht

Seine Offensivqualitäten werden den Gießen 46ers fehlen: Chad Brown (links). Foto: Schepp

GIESSEN - Gießen (red). Die Gießen 46ers müssen im Abstiegskampf der Basketball-Bundesliga (BBL) für unbestimmte Zeit auf ihren Center Chad Brown verzichten. Der US-Amerikaner, der bereits die letzten beiden Begegnungen gegen Oldenburg und Hamburg aussetzen musste, leidet an einer akut schmerzhaften Wirbelsäulenerkrankung und wird in dieser Woche stationär behandelt.

Brown kam Anfang des Jahres aus Griechenland von Charilaos Trikoupis Mesologiouzu an die Lahn, um den Frontcourt zu stabilisieren. Bisher bestritt der 24-Jährige fünf Spiele für den Traditionsclub und erzielte in seinem letzten BBL-Auftritt seinen persönlichen Bestwert in der Liga mit 13 Punkten und sieben Rebounds. Nun müssen die Mittelhessen vorerst ohne ihren athletischen "Big Man" (durchschnittlich sechs Zähler pro Partie bei 3,6 Rebounds und 1,4 Blocks) auskommen. Foto: Schepp