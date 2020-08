Dank der 46ers geht an TSV-Krofdorf-Gleiberg

Geht's los? Oder geht's los? Ingo Freyer und Bjarne Kraushaar sind mit den 46ers jetzt einen Schritt weiter. Archivfoto: Schepp

giessen (red/rd). Lange ist es her, dass die Gießen 46ers auf dem Parkett standen. Das neuformierte Team des Basketball-Bundesligisten nimmt unterdessen von Tag zu Tag mehr Konturen an. Nun wurde der Trainingsstart auf Freitag, den 11. September, terminiert. Während der intensiven Vorbereitungsphase steht neben Testspielen auch ein Turnier in Hagen an. Zudem ist ein mehrtägiges Trainingslager geplant. Acht Wochen soll der Ernstfall vor dem ersten BBL-Spiel geprobt werden. Da die Trainingsstätte in den Rivers Barracks dem Corona-Testcenter weichen musste, können die 46ers neben der Sporthalle Ost und dem MTV-Platz am Heegstrauchweg auch auf festgelegte Hallenzeiten in Krofdorf zurückgreifen. "Diese Hallen-Problematik hat uns vor eine große Herausforderung gestellt, die wir mithilfe des TSV Krofdorf-Gleiberg nun in den Griff bekommen haben. Für diese Unterstützung sind wir außerordentlich dankbar", sagt Michael Koch (Geschäftsführer und Sportdirektor des Traditionsvereins).

Zusammen mit Cheftrainer Ingo Freyer hat Koch für diese Zeit viele Trainings-Facetten vorgesehen, um das Team bestmöglich auf die Bundesliga-Saison 2020/21 einzustimmen. Nach einer intensiven ersten Trainingswoche steht am Donnerstag, den 24. September, in der Sporthalle Ost das erste Testspiel auf dem Plan. Dabei treffen Bjarne Kraushaar & Co. auf den ProA-LigistenTeam Eehingen Urspring. Aufgrund der Corona-Pandemie und den ungeklärten Bedingungen sind Zuschauer nicht vorgesehen. Nach einer weiteren Trainingswoche folgt am 3./4. Oktober der Rewe Cup in Hagen. Dort treten die Mittelhessen als Titelverteidiger an. Der Turniersieg soll gegen Phoenix Hagen, die Telekom Baskets Bonn und die Fraport Skyliners verteidigt werden. Auch dieser Wettbewerb findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, wird aber per Livestream in Sportdeutschland.tv zu sehen sein. Zum Abschluss der Vorbereitung reist Gießen am 10. Oktober, nach Weißenfels (19.30 Uhr), um am darauffolgenden Wochenende in den Pokal zu starten.

Unterdessen gab auch die 2. Bundesliga bekannt, dass die Hauptrunde in der ProB am 17. Oktober starten soll. Die Depant Gießen 46ers Rackelos, die noch mit der Latscho-Funding-Spendenaktion (https://www.betterplace.me/supporttherackelos) beschäftigt sind, treten einen Tag nach dem Auftakt am Sonntag, den 18. Oktober um 17 Uhr in Ulm an. Das Team von Trainer-Duo Rolf Scholz und Lutz Mandler erwartet das erste Heimspiel dann eine Woche darauf am Sonntag (25. Oktober, 18 Uhr) gegen die Dresden Titans.