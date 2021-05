Dank Wildcard: Gießen 46ers bleiben erstklassig

Eine gutgefüllte Gießener Osthalle, dazu Bundesliga-Basketball. Eine Hoffnung, die auch in der Spielzeit 2021/22 bestehen bleibt. Archivfoto: Schepp

GIESSEN - Gießen (red/dal). Erleichterung pur an der Lahn: Die Gießen 46ers bleiben - trotz des sportlichen Abstiegs - dem Oberhaus erhalten. Möglich macht das eine "Wildcard", die die Basketball-Bundesliga an den Traditionsclub vergeben hat. Die 46ers gehen damit in ihre 54. BBL-Saison. Das Nachsehen hat hingegen das Bundesliga-Schlusslicht Rasta Vechta - neben den 46ers der einzige Club, der sich um eine solche Wildcard bemühte.

"Wir sind natürlich überglücklich und wollen uns für das ausgesprochene Vertrauen bei den Clubs, dem Deutschen Basketball Bund und der BBL bedanken. Ein großer Dank geht auch an unsere Gesellschafter, die mit ihrem schnellen Handeln für diese Wildcard gesorgt haben und unsere Tradition in Bundesliga ohne zusätzliche Belastung fortleben lassen", freut sich Noch-Geschäftsführer Stephan Dehler und blickt dabei auf einen ereignisreichen Freitagmittag zurück.

Per Videoschalte hatten sich nämlich die 16 BBL-Vereine "über dem Strich" getroffen, um sich über die Wildcard-Vergabe zu beratschlagen. In diesem Rahmen bekamen sowohl die 46ers als auch Vechta die Gelegenheit, sich samt Konzept zu positionieren. Der Standpunkt der Gießener: Mit Akademie, NBBL- und JBBL-Teams sowie der damit verknüpften Durchlässigkeit zum Profibereich sehe man sich vor allem in Sachen Nachwuchsförderung sehr gut aufgestellt. Ein Argument, das offenbar zu überzeugen wusste, denn per folgendem Votum gaben die restlichen Clubs schließlich den 46ers den Zuschlag.

"Eine große Überraschung, aber für den Verein natürlich eine großartige Sache", freuen sich Kapitän Brandon Thomas und Eigengewächs Bjarne Kraushaar unisono mit Blick auf die bestandene Herkulesaufgabe, das nötige Geld zusammenzukratzen. Immerhin ist die Zahlung einer Gebühr in Höhe von 700 000 Euro an die BBL GmbH für den "Wiedereintritt" ins deutsche Basketball-Oberhaus fällig, die über zwei Jahre über jeweils 350 000 Euro zu entrichten ist. Eine Summe, die dank der Gießener Gesellschafter schnell aufgetrieben wurde. "Jetzt können hoffentlich die Planungen für die neue Saison eher als noch letztes Jahr anlaufen", so Thomas weiter.

Eine Aufgabe, die Neu-Geschäftsführer und Sportdirektor Sebastian Schmidt längst angegangen ist. "Wir gehen diese Wildcard demütig und besonnen an", so der 35-Jährige und fügt an, dass die bereits gestarteten Planungen mit diesem neuerlichen Startschuss auf Hochtouren laufen würden. Auch einen hoffnungsvoll-optimistischen Blick in die nahe Zukunft kann sich Sebastian Schmidt nicht verkneifen: "Dabei hoffen wir wieder auf Zuschauer und eine gut gefüllte Sporthalle Ost."

Das Klassement wird von MLP Academics Heidelberg, einziger Aufsteiger aus der zweitklassigen ProA, vervollständigt.