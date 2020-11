Das Essen in die Isolation liefert der Mitspieler

Bjarne Kraushaar ist in den Gesamtkader der deutschen Basketball-A-Nationalmannschaft berufen worden. Derzeit befindet sich der junge Spielmacher der Gießen 46ers in der verordneten Quarantäne. Dort erfuhr das Gießener Eigengewächs von der Berufung zur DBB-Herren-Nationalmannschaft für die EM-Qualifikation. Bundestrainer Hendrik Rödl nominierte dabei einen 18er-Kader, wobei lediglich 13 Spieler in Frankreich vom 22. bis 30. November in zwei Partien antreten werden.