Den Gießen 46ers steht ein brisantes Wiedersehen bevor

Nur ein Heimsieg aus bisher acht Auftritten vor (nicht vorhandenem) eigenem Publikum, schon fünf krachende Niederlagen mit jeweils über 100 Gegenpunkten, die schlechteste Dreierquote, die wenigsten eingesammelten Defensivrebounds, die zweitmieseste Assist-Bilanz aller 18 Teams und Tabellenschlusslicht vor dem letzten Vorrunden-Spieltag in der Basketball-Bundesliga: Es braucht schon eine gehörige Portion Optimismus, um die Gießen 46ers in der kommenden Saison nicht wie 2013/14 und 2014/15 in der ProA antreten zu sehen. Doch Rolf Scholz lässt sich nicht unterkriegen, auch wenn seine Bilanz (2:8 Siege) fatal der seines im Dezember entlassenen Vorgängers Ingo Freyer (0:6) ähnelt.

Der Polizeibeamte, der seinen Dienst derzeit ruhen lässt, hat aber einen entscheidenden Vorteil und durch die Nachverpflichtungen von John Bryant, Chad Brown und Ex-NBA-Akteur Diante Garrett inzwischen einen Kader beisammen, der zumindest auf dem Papier konkurrenzfähig erscheint. "In den letzten Partien habe ich einen deutlichen Schritt nach vorne ausgemacht. Wenn es uns jetzt auch noch gelingt, einen Mann wie Diante Garrett, der Taktgeber, Scorer und ordnende Hand in einer Person werden soll, zu integrieren, dann können wir den Klassenerhalt schaffen", wird der 40-Jährige nicht müde zu betonen, dass "wir uns gegen den Abstieg stemmen."

Auch natürlich heute (20.30 Uhr) bei den vom ehemaligen Gießener Trainer Denis Wucherer gecoachten s.Oliver Würzburg, bei denen laut Sportdirektor Michael Koch "ein Sieg fast schon Pflicht" ist. Center Scottie James jr., der bei der 82:101-Niederlage gegen die Merlins Crailsheim als siebter US-Boy zuschauen musste, dürfte ins Team zurückkehren, schließlich drängten sich am Samstag einige Kandidaten auf, dringend eine Pause einlegen zu wollen. Treffen wird es aller Voraussicht nach Brandon Bowmen, der keinen Defensivrebound zu fassen bekam, sich mehrere teils haarsträubende Turnovers leistete und auch von der Dreierlinie nichts ablieferte. Scholz wollte jedoch erst die Trainingseinheit am Montag abwarten, ehe er an diesem Dienstag verkünden wird, wer pausiert.

Bei den Hausherren fällt die große Garde mit Justin Sears, Brekkott Chapman und Zach Smith aus, dennoch warnt 46ers-Co Steven Wriedt: "Würzburg ist geprägt durch eine gute Defense und der dazugehörigen Arbeitermentalität." Die Gießen beim letzten Vorrundenauftritt auch an den Tag legen muss, um das rettende Ufer nicht aus den Augen zu verlieren (afi)