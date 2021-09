Dennis Nawrocki: Heiß und hungrig in die Leader-Rolle

: Dennis Nawrocki, geboren am 8. Dezember 1992, kam über seinen Vater Miro, der selbst in der polnischen ersten Liga spielte, und Onkel Leszek Chudeusz, der sogar das Nationaltrikot seines Heimatlandes trug, zum Basketball. Von der SG Braunschweig zog es den inzwischen 1,93 Meter großen Shooting Guard über die Stationen Wolfenbüttel, Cuxhaven und Kirchheim zunächst wieder zurück in seine Geburtsstadt Braunschweig. Dort bestritt er insgesamt 55 BBL-Partien für die LöwenNach zwei Jahren in der 2. Bundesliga ProA bei Science City Jena wechselte Nawrocki in diesem Sommer zu den Gießen 46ers, wo er einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben hat. Er studierte Automobilwirtschaft und Beschaffung in Wolfsburg. In seiner Freizeit liest er gerne Biographien und macht Yoga. Seine Verlobte Alix Meier-Waetjen arbeitet als Model, sie ist das Gesicht des Labels "About you". (vsch)