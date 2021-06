Dennis Nawrocki wechselt zu Gießen 46ers

Jetzt teilen:

GIESSEN - GIESSEN (red/rd). Jetzt geht es Schlag auf Schlag beim Basketball-Bundesligisten Gießen 46ers: Kilian Binapfl kommt, Isaa Hamilton geht, Dennis Nawrocki kommt. Der Flügelspieler wechselt aus der 2. Bundesliga ProA von Science City Jena zum mittelhessischen Traditionsclub und erhält einen Vertrag über zwei Spielzeiten, teilt der Verein mit. Nawrocki ist vierte Akteur im Kader von Cheftrainer Pete Strobl für die kommende Saison und erhält die Nummer zwei.

46ers-Sportdirektor Sebastian Schmidt lobt den Neuzugang: "Dennis besitzt großartige Qualitäten auf und abseits des Feldes. Er trainiert und spielt immer mit hoher Intensität, ist positiv, motivierend und wird eine wichtige Rolle in unserem Team einnehmen. Er definiert sich vor allem durch seine sehr physische und intensive Verteidigung und ist ein ausgewiesen guter Schütze von jenseits der 3er-Linie. Das Gesamtpaket aus sportlicher und charakterlicher Sicht passt hervorragend zu uns."

Der Braunschweiger Nawrocki stand bis 2019 unter anderem bei den Löwen in seiner Heimstadt unter Vertrag, für die er 55 Mal in der BBl spielte, dann wechselte der 29-Jährige zu Science City Jena. Im Rennen um das BBL-Ticket steuerte der Neu-Gießener in der Hauptrunde 8.5 PpS, 3.3 RpS sowie 1.2 ApS bei und steigerte seine Punkteausbeute in der Endrunde leicht auf 8.7 PpS. "Ich freue mich sehr, die nächsten zwei Jahre Gießen meine neue Heimat nennen zu dürfen und auf die neue Herausforderung", zitiert der Verein den Neuzugang.