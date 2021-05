Weiter am Ball: Auch künftig soll es Erstliga-Basketball in der Gießener Osthalle geben. Foto: Schepp

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Gießen 46ers greifen nach der Wildcard und wollen in der Basektball-Bundesliga bleiben. Nach dem sportlichen Abstieg der 46ers haben sich die Clubverantwortlichen und die Gesellschafter dazu entschlossen, die Bewerbung um den Verbleib im Oberhaus bei der BBL einzureichen. Die Bewerbungsfrist für die Clubs läuft noch bis kommenden Donnerstag. Nach der Prüfung der eingegangenen Bewerbungen entscheidet die Gesellschafterversammlung der BBL, ob der Traditionsclub das Teilnahmerecht an seiner 54. Spielzeit in der 1. Liga erhält.

Der geschäftsführender Gesellschafter Stephan Dehler sagt zu der Entscheidung: "Die Gesellschafter der 46ers stellen für die Teilnahme am Wildcard-Verfahren zusätzliche 700 000 Euro zur Verfügung. Das ist ein ganz starkes Zeichen der Solidarität an unsere Fans, unsere Sponsoren und die Region. Nach intensiven Gesprächen war klar: Wir wollen die Wildcard und deshalb haben wir uns für diese Bewerbung um die Wildcard ausgesprochen, da die innerhalb weniger Stunden zugesagten Gelder den Gesamtetat nicht belasten werden. Als Traditionsstandort und Gründungsmitglied der BBL wollen wir auch weiterhin in der 1. Liga mitspielen und spannende Abende in der Gießener Osthölle erleben. Davon werden wir jetzt auch alle anderen BBL-Clubs mit Leidenschaft überzeugen."

Heidelberg fraglich

Das Wildcard-Verfahren wurde nötig, da mit MLP Heidelberg nur ein sportlicher Aufsteiger aus der ProA feststeht. Der Lizenzligaausschuss hat den Gießenern bereits den Lizenzantrag ohne Auflagen bewilligt. Die Clubs einigten sich nun auf ein angepasstes Wildcard-Verfahren für die Spielzeit 2021/22, welches die damit einhergehende Gebühr von 700 000 Euro auf zwei gleiche Teile von je 350 000 Euro auf zwei Jahre streckt. Besonderheit bei dieser Regelung ist, dass die zweite Tranche nur im Falle des Klassenerhalts fällig wird und somit das finanzielle Risiko in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten während der Corona-Pandemie ein wenig gesenkt wird.

Auch im Falle von Heidelberg muss noch Klarheit geschaffen werden. Die Baden-Württemberger hatten die Lizenz nur unter Auflagen erhalten. Sollten diese nicht erfüllt werden, könnte am 30. Juni ein zweites Wildcard-Verfahren eingeleitet werden.