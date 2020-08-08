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Samstag, 08.08.2020 - 08:50
4 min

Die Gießen 46ers und die Tücken der Spielersuche

Corona erschwert Basketball-Bundesligist Gießen 46ers die Verpflichtung neuer Akteure. Doch nun hat Geschäftsführer Michael Koch den ersten Neuzugang geholt. Baustellen, beispielsweise das Hygienekonzept für die Osthalle, gibt es aber noch einige.

Tim Georg: Sportredakteur Gießen
Von Tim Georg
Sportredakteur Gießen
Genervter Blick bei so mancher Beobachtung: Auch für 46ers-Trainer Ingo Freyer gestaltet sich die Kaderplanung kompliziert. Foto: Schepp

Genervter Blick bei so mancher Beobachtung: Auch für 46ers-Trainer Ingo Freyer gestaltet sich die Kaderplanung kompliziert. Foto: Schepp

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