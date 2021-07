Die Gießen 46ers werden in Finnland fündig

Jetzt teilen:

GIESSEN - Mit Kendale McCullum haben sich die Gießen 46ers die Dienste des "Defense Player of the Year" aus der finnischen Korisliiga gesichert. Der Combo-Guard, der schon Spieler des Jahres 2019/20 in der 2. Basketball Bundesliga ProA war, kommt von den Helsinki Seagulls an die Lahn und erhält einen Vertrag über eine Spielzeit. Für die Mittelhessen ist es die zweite Import-Verpflichtung für die kommende Bundesliga-Saison und nach dem Abgang von Tim Köpple der nun achte Akteur im Kader von Cheftrainer Pete Strobl. Der US-Amerikaner trägt beim Traditionsclub künftig das Trikot mit der Nummer null auf dem Rücken.

46ers-Sportdirektor Sebastian Schmidt sagt dazu: "Ich verfolge Kendale McCullum schon seit seiner College-Zeit. In Paderborn und Helsinki hat er dann seine ersten Erfahrungen in Europa sammeln können und überzeugte bei beiden Stationen. Er ist ein vielseitig einsetzbarer Guard, der immer alles gibt und gewinnen will. Neben seinem Charakter zeichnen ihn seine Aggressivität in der Verteidigung, ein gutes Passvermögen und seine Scoring-Mentalität aus."

Auch Cheftrainer Pete Strobl freut sich über den Neuzugang: "Sebastian und ich arbeiten sehr viel und hart, um Spieler mit besonderen Charaktereigenschaften mit der notwendigen Mentalität zu rekrutieren und für uns zu gewinnen. Kendale McCullum ist ein Spieler, der hart verteidigt und den Teambasketball, welchen wir spielen wollen, verkörpert. Er ist extrem hungrig und möchte sich in der BBL beweisen."

Der Spieler selbst sagt: "Ich bin sehr froh, nach Deutschland zurückzukommen. Ich bin aufgeregt und freue mich sehr auf die Möglichkeit unter Pete Strobl und Sebastian Schmidt in der BBL zu spielen, dem Team zu helfen und mich weiterzuentwickeln. Ich kann es kaum abwarten nach Gießen zu kommen und loszulegen."

Die Vita des Combo-Guards ist geprägt von harten Defense-Leistungen, die sich in Zahlen und Awards widerspiegeln. Schließlich hat der 25-Jährige bei seinen gesamten Stationen Auszeichnungen für sein Verteidigungsengagement eingeheimst. Zuletzt bei seinem finnischen Club Helsinki Seagulls, wo er bei seinen Gegnern im Durchschnitt 2.5 Ballverluste provozierte. In 31 Partien lieferte der US-Amerikaner mit 14.5 PpS, 5.1 RpS und 7.0 ApS gewinnbringende Zahlen auf das Parkett, die seiner damaligen Mannschaft als Belohnung den ersten Tabellenplatz in der Endrunde, den späteren Halbfinaleinzug und den Pokalsieg einbrachte.

Seine erste Profi-Station bescherte ihm gleich einen Überseeflug nach Deutschland, wo er für die Uni Baskets Paderborn in der ProA erfolgreich seine Schuhe schnürte. 18.1 PpS, 5.3 RpS, 7.2 ApS und 2.6 SpS sicherten ihm direkt die Auszeichnung "ProA-Spieler des Jahres" und bester Defense-Akteur der Saison 2019/20. Die Grundlagen seines Spiels holte sich McCullum bei den Lewis Flyers, wo er in der NCAA D2-Saison 2018/19 in 31 Begegnungen 16.4 PpS, 5.5 RpS, 6.3 ApS und 2.8 Sps auf das Parkett legte.