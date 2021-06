Ein Bayer aus Bonn erster Gießener Neuzugang

Kilian Binapfl (links) muss (noch als Bonner) verdeckt auf Gießens Matt Tiby blicken. Foto: Schepp

GIESSEN - Die Gießen 46ers haben mit Youngster Kilian Binapfl von den Telekom Baskets Bonn ihren ersten Neuzugang für die anstehende Basketball Bundesliga-Saison 2021/22 verpflichtet. Der Flügelspieler erhält einen Vertrag über drei Spielzeiten. Der Shooting Guard ist neben Tim Uhlemann und Tim Köpple der dritte Spieler im Kader vom neuen Cheftrainer Pete Strobl für die kommende Spielzeit.

Sportdirektor Sebastian Schmidt freut sich, "dass sich Kilian langfristig für unser Programm entschieden hat. Er ist ein variabel einsetzbarer Spieler, der auf mehreren Positionen zum Einsatz kommen kann. Er besitzt einen guten Drive zum Korb und bringt die notwendige Aggressivität und Bereitschaft für intensive Verteidigungsformen mit. Er wird bei uns die nächsten Schritte in seiner Entwicklung nehmen." Der 21-jährige Kilian Binapfl bestritt bisher 32 Partien in der BBL. In der laufenden Spielzeit kam er auf 26 Partien in der ersten Liga und absolvierte eine Begegnung im Pokalwettbewerb. Seine Einsatzzeit belief sich auf rund sieben Minuten, bei denen der gebürtige Bayer 2.2 PpS und 1.5 RpS produzierte. Im Mai diesen Jahres erreichte der junge deutsche Akteur am 34. Spieltag gegen Halbfinalist ratiopharm ulm mit zehn Punkten seine persönliche BBL-Bestleistung und verbuchte am Ende einen Effizienzwert von zwölf.

"Der Wechsel nach Gießen ist genau die richtige Entscheidung für mich. Ich bin super motiviert und freue mich sehr auf die anstehende Saison und auf die Zusammenarbeit mit Pete Strobl. Außerdem kann ich es kaum abwarten vor den Gießener Fans in einer hoffentlich vollen Halle zu spielen."

Vor seinem Engagement im Rheinland ging der Flügelspieler für den FC Bayern Basketball in der 2. Basketball Bundesliga ProB und für die NBBL des amtierenden Pokalsiegers auf Korbjagd. Doch vor allem mit zwei deutschen Meisterschaften in der Nachwuchs Basketball Bundesliga bei der U19 (NBBL) des FCB, sowie dem Titel beim Albert-Schweitzer-Turnier mit der deutschen U18-Nationalmannschaft 2018 und der Bronzemedaille bei der U20-Europameisterschaft 2019 ließ das Talent aufhorchen. Bei seinem letzten Erfolg in Israel teilte sich Binapfl unter anderem dem Backcourt mit dem Gießener Eigengewächs Bjarne Kraushaar, sodass schon etliche mittelhessische Berührungspunkte entstanden sind.