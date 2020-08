"Ein weiterer Meilenstein für Gießen ist geschafft"

Damit die BBL-Heimspiele auch weiterhin gut besucht bleiben: Die Gießen 46ers, das BBLZ und die Gießen Pointers vertiefen Nachwuchs-Kooperation. Archivfoto: Schepp

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN (red). Der Basketball-Akademie Gießen 46ers, das Basketball-Jugendleistungszentrum Mittelhessen Gießen (BBLZ) und die Gießen Pointers schließen eine Partnerschaft für die kommenden fünf Jahre. Die 46ers kooperieren damit nun eng mit einem breit aufgestellten Partner, denn die Pointers und das BBLZ haben im Frühjahr 2020 einen Zusammenschluss unter dem Namen Gießen Pointers beschlossen.

Das Hauptaugenmerk der Partnerschaft liegt vor allem im Nachwuchsleistungsbereich. Dabei wollen sich die Kooperationspartner in ihrer Ausrichtung ergänzen und damit jungen Basketballern so einen lückenlosen Weg bis in die Bundesliga bieten.

Das BBLZ und die Pointers beginnen bereits im Alter von vier Jahren Kinder an den Basketball heranzuführen. Mit zwölf Teams in allen Altersstufen von der U10 bis zur U18 nehmen die Partner eine führende Rolle im hessischen Jugendbasketball ein. Mit Teams in den höchsten Spielklassen der U10, U12, U14 und U18 sowie den beiden Teams in der U16- und U19-Bundesliga ergänzen die 46ers das Angebot in der hessischen Basketballhochburg. Im Anschluss besteht dann die Perspektive, bei den Pointers in der Oberliga oder 1. Regionalliga, den 46ers Rackelos in der ProB und den 46ers in der 1. Bundesliga auf höchstem Seniorenniveau zu spielen. "Ein weiterer Meilenstein für den Gießener Basketball ist geschafft. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns zukünftig noch erfolgreicher präsentieren können und werden. Mit dem Kooperationsvertrag haben wir eine Win-Win-Situation geschaffen, von der der Gießener Basketball mannschaftsübergreifend nur profitieren kann. Ich freue mich sehr auf die kommenden Jahre", so Christiane Roth, 1. Vorsitzende der Gießen 46ers.

Ziel der Vereinbarung ist es, gemeinsam talentierten Kindern und Jugendlichen eine leistungsorientierte Ausbildung im Basketball und einen entsprechenden Trainings- und Spielbetrieb anzubieten. Dabei gibt es neben der Zusammenarbeit zwischen den Vereinen auch gemeinsame Projekte, wie zum Beispiel ein Kooperationsteam auf U16-Ebene. Auch die Aus- und Fortbildung der Nachwuchstrainer soll durch die hauptamtlichen Trainer der Basketball-Akademie und externe Referenten weiter professionalisiert werden.

"Die Fünf-Jahres-Kooperation mit den Gießen 46ers ist für die gesamte Region ein großer Schritt in die richtige Richtung", so André Cornus, 1. Vorsitzender der Pointers. "Wir wollen gemeinsam den Jugendbasketball und die Anschlussförderung an den Herrenbasketball weiter verbessern und fördern. Das ist nur durch eine gemeinsame Vision und klar definierte Ziele möglich. Ich bin davon überzeugt, dass der Basketball in Gießen von unserer Zusammenarbeit profitieren wird und freue mich auf die kommenden Jahre."

Sherman Lockhart, Nachwuchskoordinator der 46ers, ergänzt: "Wir wollen den Basketball in der Region Gießen breiter aufstellen. Hierzu ist es notwendig, so viele umliegende Vereine wie möglich mit ins Boot zu holen. In der Vergangenheit war eine solche Kooperation zwar immer ein Thema, wurde aber nie wirklich gelebt oder für die beteiligten Parteien festgehalten. Daher ist es natürlich sehr erfreulich, dass wir es nach den ganzen Jahren nun endlich geschafft haben, eine gemeinsame Ausrichtung zu finden und diese auch zu definieren. Dadurch haben alle Seiten eine gewisse Planungssicherheit für die nächsten Jahre. Der nächste Schritt ist es, die festgehaltene Kooperation zu leben, um künftig gemeinsam den Nachwuchs optimal zu fordern und zu fördern."

Weiterhin betont Lockhart, dass dies kein exklusiver Vertrag ist: "Wir wünschen uns noch viele weitere Partner, mit denen wir den Basketball in der Region Gießen vorantreiben können."