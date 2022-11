3 min

"Ekelhafter Sieg" nach knapper Niederlage für Gießen 46ers

Am Freitag in Karlsruhe nicht vom Glück begünstigt, schleppen sich die Mannen von Coach Ignjatovic am Sonntag zum knappen Erfolg gegen ein Kellerkind der 2. Basketball-Bundesliga.

Von Alexander Fischer Chefreporter Wetzlar