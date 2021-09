Endlich wieder vor Fans

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen (vsch/red). Der Gegner heißt Academics Heidelberg. Doch momentan sind auf Seiten der Gießen 46ers die Akademiker, genauer die Ärzte gefragt. Die medizinische Abteilung des Basketball-Bundesligisten von der Lahn arbeitete und arbeitet weiter mit Hochdruck daran, die Verletztenliste in der Mannschaft von Trainer Pete Strobl kürzer werden zu lassen. Auch, damit 250 Fans am Samstag (17 Uhr) in der Sporthalle Ost live vor Ort noch intensiver in den Genuss des neuen Teamspirits bei den Gastgebern zu kommen.

Gießen 46ers - Academics Heidelberg

(Samstag, 17 Uhr)

Immerhin 250 Zuschauer sind es also, die die 46ers gegen den Erstliga-Aufsteiger vom Neckar in die "Gut Stubb" lassen. Nach vielen Monaten der Corona-bedingten "Aussperrung" schwebt in den 40 Minuten gegen Heidelberg und sicher auch davor und danach ein Hauch von Normalität durch die Heimspielstätte der Gießener. Bis Donnerstagmittag waren etwa 50 Prozent der Tickets verkauft, der Rest dürfte bis zum ersten Sprungball an den Mann bzw. die Frau gebracht sein.

Die sportlichen Voraussetzungen könnten für Chefcoach Strobl und sein Team deutlich besser sein. Kendale McCullums lädierte Schulter und Brayon Blakes Oberschenkelverletzung lassen einen Einsatz nach wie vor nicht zu. Die zwickende Wade von John Bryant macht ebenfalls Sorgen. Angeschlagen sind zudem Phillip Fayne II und Nuni Omot, die aktuell nur eingeschränkt trainieren können.

"Wir sind angeschlagen. Die Ausfälle sind sicher ein Grund, dass wir am vergangenen Wochenende in Hagen gegen Frankfurt so hoch verloren haben", sucht Strobl aber nicht nach Ausreden. "Die Jungs haben in der Defense einige Male zu viel geholfen, standen zu weit weg. Ich will, dass sie richtig stehen, klug verteidigen und erstmal ihren eigenen Job machen", sagt der 42-Jährige, der jede Menge Respekt, aber natürlich keine Angst vor Bundesliga-Rückkehrer Heidelberg hat. "Die sind schon gut, haben zum Beispiel die Skyliners in der Vorbereitung geschlagen. Für uns ist dieses wie jedes Testspiel wichtig, um uns und unseren Rhythmus besser zu finden", so Strobl.

Die Gäste haben neben Shooting Guard Jordan Geist mit Robert Lowery und Brekkott Chapman noch zwei ehemalige Würzburger unter Vertrag genommen und scheinen zu jetzigem Zeitpunkt auf einem guten Weg in Richtung Saisonstart in zwei Wochen zu sein.