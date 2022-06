Erster US-Boy für Gießen 46ers

Steffon Mitchell (l.) geht in der kommenden Saison für die Gießen 46ers auf Korbjagd. Foto: imago

GIESSEN - Gießen (red). Die Gießen 46ers haben ihren ersten Importspieler verpflichtet. Der US-Amerikaner Steffon Mitchell schließt sich dem Basketball-Zweitligisten von der Lahn an und ist damit der sechste Akteur im Aufgebot von Cheftrainer Branislav "Frenki" Ignjatovic.

Der 24-Jährige Power Forward, der aber auch die Position der Small Forward einnehmen kann, kommt nach einem Jahr Basketballpause an die Lahn, spielte lediglich in der NBA Summer League 2021 für die Denver Nuggets und zuvor in der NCAA (National Collegiate Athletic Association) für das Boston College. "Steffon wurde im vergangenen Sommer nicht optimal beraten. Er hat einen hohen Basketball-IQ, ist ein harter Arbeiter und sehr vielseitig, sowohl in der Offense als auch in der Defense, einsetzbar. Das Risiko, dass er in der letzten Saison keine Spielpraxis auf einem top Niveau hatte, mussten wir bei einem solchen Spieler eingehen. Ansonsten bekommt man so einen Typen in der 2. Liga auch gar nicht", so 46ers-Geschäftsführer Sebastian Schmidt in einer Pressemeldung des Vereins.