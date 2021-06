Ferdinand Zylka verlässt Gießen 46ers

Jetzt teilen:

GIESSEN - GIESSEN (red/rd). Eine weitere Personalie ist geklärt bei den Gießen 46ers: Dabei beschlossen der Basketball-Bundesligist und Ferdinand Zylka, den auslaufenden Vertrag nicht weiter zu verlängern. Der 23-jährige Shooting Guard wechselte zur vergangenen Spielzeit vom MBC Weißenfels an die Lahn und bestritt 32 Partien für die Gießen, wovon er fünf Mal in die Starting-Five berufen wurde. Der gebürtige Berliner produzierte in der Liga im Schnitt 4.9 PpS sowie im BBL Pokal 7.0 PpS und zeigte sich zudem in der Defense bissig.

Der Guard war zudem Erfolgsgarant für den 98:79-Auswärtssieg bei der BG Göttingen, wo er mit 23 Punkten nicht nur Topscorer der Partie wurde, sondern auch seinen persönlichen Karrierebestwert ergatterte.