Fristgerechte Lizenzanträge

Gießen (red). Ungeachtet der derzeitigen Corona-Krise haben für die Saison 2020/21 die Lizenzierungsverfahren für die Basketball-Bundesliga sowie der 2. Bundesliga ProA und ProB begonnen.

Während die Gießen 46ers sowohl eine Lizenz für die Bundesliga als auch für die 2. Bundesliga ProA beantragt haben, meldete das Reserveteam der Gießen 46ers Rackelos erneut eine Teilnahme am Spielbetrieb der 2. Basketball Bundesliga ProB an. Die erforderlichen Unterlagen wurden fristgerecht am Mittwoch eingereicht.

Voraussetzungen einer Teilnahme am Spielbetrieb in der kommenden Saison sind neben der Erfüllung struktureller und wirtschaftlicher Voraussetzungen auch die sportliche Qualifikation. Während die Rackelos die Hauptrunde auf einem Playoff-Platz beendeten und damit das sportliche Teilnahmerecht bereits vor dem Saisonabbruch erworben hatten, steht die sportliche Qualifikation Bundesliga-46ers erst nach Beendigung der Saison fest. Bevor der Spielbetrieb am 12. März vorläufig ausgesetzt wurde, rangierte der Traditionsclub mit Rang 13 auf einem Nicht-Abstiegsplatz. "Wir befinden uns derzeit in einer für alle außergewöhnlichen Situation und stehen vor enormen organisatorischen und wirtschaftlichen Herausforderungen", erklärt 46ers-Geschäftsführer Philipp Reuner, der zudem anfügt: "Oberste Priorität ist es derzeit, diese Krise gemeinsam durchzustehen. In den kommenden Monaten wird es darauf ankommen, den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten, um auch in der kommenden Saison hochklassigen Bundesliga-Basketball in Mittelhessen erleben zu können. Prognosen für die Saison 2020/21 sind derzeit nahezu unmöglich. Daher müssen plausible Lizenzierungsrichtlinien erarbeitet werden, die die aktuellen Begebenheiten und ungewissen Entwicklungen berücksichtigen."

Über die Lizenzanträge für die 2. Bundesliga soll im Juni 2020 entschieden werden. Der Lizenzligaausschuss der 1. Bundesliga tagt voraussichtlich im Juli.