Für die Gießen 46ers gilt: Weiter so in Weißenfels

Der Abstiegskampf in der Basketball-Bundesliga geht unvermindert weiter. Die Gießen 46ers bekommen es an diesem Mittwoch in Weißenfels mit dem Mitteldeutschen BC zu tun.

Von Volkmar Schäfer Sportredakteur Wetzlar