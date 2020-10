Generalprobe für das Pokalturnier

Viel zu schreiben, jede Menge Notizen. Auch beim Testspiel gegen den MBC dürfen Stift und Taktiktafel nicht fehlen. Foto: Schepp

Gießen. Die Letzten werden die Ersten sein. Die Redensart biblischen Ursprungs trifft (natürlich leicht abgewandelt) auf die Basketballer der Gießen 46ers zu, die an diesem Samstag (19.30 Uhr) ihr vermutlich letztes Vorbereitungsspiel vor dem Pokal-Qualifikationsturnier bestreiten werden. In der Stadthalle Weißenfels wartet die wie eigentlich jedes Jahr neu zusammengestellte Truppe von Trainer Ingo Freyer auf die Syntainics MBC, die auch der Gegner am ersten Bundesliga-Spieltag am Samstag, 7. November (18 Uhr), in der Osthalle sein werden.

"Früher habe ich immer geglaubt, man dürfe nicht gegen einen unmittelbaren Rivalen testen. Inzwischen habe ich aber gemerkt, dass dies völliger Quatsch ist", ruht Freyer nach langen Monaten Corona-bedingter Ungewissheiten, einem relativ spät zusammengestellten Team sowie der Tatsache, dass die Trainingsbedingungen nach der Schließung der Rivers-Halle und dem Ausweichen nach Krofdorf für eine Profi-Truppe eher suboptimal waren und sind, in sich. "Ich bin bislang mit der Vorbereitung sehr zufrieden. Die Jungs sind klasse, wir werden noch viel Freude an dieser Mannschaft haben", glaubt der 49-Jährige.

Nach Rang drei beim Turnier in Hagen mit einer unglücklichen 88:90-Niederlage gegen die Frankfurt Skyliners und einem 111:92-Erfolg über die Gastgeber wollen sich Brandon Thomas und Co. ihren letzten Schliff holen für das Pokalturnier, in dem die 46ers am Wochenende 24./25. Oktober auf Gastgeber Rasta Vechta sowie die BG Göttingen und abermals die Frankfurt Skyliners treffen.

Das MBC-Team von Headcoach Silvano Poropat, der schon mehrfach auch als Übungsleiter in Gießen gehandelt wurde, ist in der Vorbereitung schon etwas weiter als die 46ers. Die "Wölfe" absolvierten ein zehntägiges Trainingslager in Slowenien und besiegten dort die BSW Sixers, einen ProB-Ligisten aus Bitterfeld, Sandersdorf und Wolfen, sowie den Meisterschaftsdritten der slowenischen Liga, die Helios Suns Domzale. Ähnlich wie die Lahnstädter hatte aber auch das Team aus Sachsen-Anhalt mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Roko Rogic, Aleksandar Marelja, Phillipp Hartwich, Quinton Hooker und Shavon Coleman hatten Beschwerden, sodass der letzte Test gegen die Crailsheim Merlins mit 87:100 in die Hose ging.

Ingo Freyer, der auf Jonathan Stark (Oberschenkelverletzung) und Eigengewächs Alen Pjanic (Entzündung im Rücken) verzichten muss, kann wieder auf Brandon Bowmen zurückgreifen. Der US-Hüne, der von Panionios Athen an die Lahn kam, musste wegen einer Zerrung kürzertreten, befindet sich seit Donnerstag aber wieder im Training. Der für Jonathan Stark nachverpflichtete Andrew Rowsey, der aus der NBA-G-League von den Lakeland Magic zu den 46ers gewechselt ist, wird in Weißenfels weiter Spielpraxis sammeln. Laut Ingo Freyer ist der 26-jährige Dreierspezialist schon sehr weit. "Ich bin gespannt, was er uns zeigen wird."