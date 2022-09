Gießen 46ers absolvieren finalen Formtest in Hagen

Ein Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Weggefährten Bjarne Kraushaar (l.) gibt es beim letzten Härtetest vor dem Saisonstart für die Gießen 46ers bei dessen neuem Club Phoenix Hagen. Foto: Michael Schepp

GIESSEN - Gießen (red). Mit einer Bilanz von sechs Siegen bei zwei Niederlagen hat der Basketball-Zweitligist Gießen 46ers bisher eine ordentliche Pre-Season hinter sich. Nun wartet am kommenden Wochenende der finale Formtest. Am Samstag um 14 Uhr gastieren die Lahnstädter beim Ligarivalen Phoenix Hagen und treffen dabei mit Bjarne Kraushaar und Tim Uhlemann auf zwei gebürtige Gießener.

"Mit dem letzten Vorbereitungsspiel in Hagen und somit vor dem Ligastart in Bremerhaven wollen wir natürlich gegen einen direkten ProA-Konkurrenten schauen, wo wir stehen", erklärt 46ers-Geschaftsführer und Sportdirektor Sebastian Schmidt. "Leider hat uns in dieser Woche eine kleine Erkältungswelle erwischt. Roland Nyama und Luca Kahl müssen aktuell pausieren, und wir hoffen, dass es nicht noch mehr Jungs erwischen wird", hofft Schmidt, dass die Gießener bei dem letzten Härtetest den nächsten Schritt machen und weitere Prinzipien und Automatismen im Spielmodus sehen und verfeinern" können.

"Unser letztes Testspiel ist eigentlich als das wichtigste eingeplant gewesen, sozusagen die Generalprobe", sagt derweil Branislav "Frenki" Ignjatovic, der Cheftrainer des Pro A-Ligisten, doch "haben wir die ganze Woche mit krankheitsbedingten Ausfällen zu kämpfen. Auch unser neuer Mann Igor Cvorovic ist noch nicht da, sodass diese Kombination aus allem, nicht gerade die optimale Vorbereitung für einen finalen Test darstellt."

Kurz vor dem Ende der Saisonvorbereitung haben sich die 46ers noch einmal mit neuem Personal versorgt. Die enge Zusammenarbeit mit der Basketball-Akademie (BBA) Gießen 46ers entwickelten jüngst schon Talente wie Alen Pjanic, Bjarne Kraushaar oder Tim Uhlemann. Nun soll die Kooperation drei weiteren Jungspunden zugutekommen. Der 18 Jahre alte Center Finn Döntgens, Shooting Guard Christopher Herget und und der erst 16 Jahre alte Till Heyne erhalten im Kader von Headcoach "Frenki" Ignjatovic für die 2. Basketball-Bundesliga Pro A eine Doppellizenz. Dabei wird das Trio vor allem in der Regionalliga oder dem Alter noch entsprechend in der NBBL eingesetzt werden.

"In unserer Kooperation und Zusammenarbeit mit der BBA ist es wichtig, dass wir den talentiertesten Nachwuchs-Athleten Perspektiven aufzeigen und die Möglichkeiten geben, sich ideal weiterzuentwickeln. Im Profiteam sollen die drei Jungs regelmäßig Trainingsluft schnuppern und sich nachhaltig weiterentwickeln", bekräftigt Sebastian Schmidt.