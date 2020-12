Gießen 46ers: "Abstieg würde nicht das Aus bedeuten"

Stephan Dehler lebt mit seiner Frau Marcella, Tochter Hannah (5) und Rauhaardackel Lena, den er ab und zu mit nach Gießen bringt, in Trebur im Landkreis Groß-Gerau. Der gebürtige Berliner hat in Frankfurt, Mainz und Gießen Volkswirtschaftslehre studiert. Der 36-Jährige ist Geschäftsführer der Phoenix Immobilienmanagement GmbH mit Sitz in Trebur sowie Niederlassungen in Berlin und auf Sylt. Seit Juni ist er an der Seite von Sportdirektor Michael Koch geschäftsführender Gesellschafter des Basketball-Bundesligisten Gießen 46ers. Dehler ist außerdem politisch aktiv und in seiner Heimatgemeinde für die Freien Demokraten in der Gemeindevertretung aktiv. Sein politisches Ziel ist es, irgendwann einmal für die FDP in den Bundestag einzuziehen, "das wäre eine große Ehre für mich." In Kontakt mit den Gießen 46ers kam er über dessen Aufsichtsratssprecher und FDP-Politiker Wolfgang Greilich, für den er einst Wahlkreisarbeit machte. (afi)