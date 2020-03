Gießen 46ers arrangieren sich gerne mit Corona-Testcenter

Jetzt teilen:

Gießen (cha). Ein paar Wochen lang hatte man in der Gießener Rivers-Sporthalle eine Stecknadel fallen hören. Ab diesem Mittwoch erfüllt das Gebäude wieder einen Zweck, firmiert die Einrichtung der Stadt doch von nun an als zentrales Coronavirus-Testcenter des Landkreises Gießen. Dort, wo sonst die Mannschaften des MTV 1846 Gießen sowie die Bundesliga-Basketballer der Gießen 46ers auf die Körbe werfen, werden ab jetzt Abstriche von potenziellen Trägern des Virus genommen. Zunächst bis zu den Sommerferien.

Auf den Trainingsbetrieb des Basketball-Bundesligisten Gießen 46ers hat diese Maßnahme erst einmal keinen Einfluss, hat die BBL den Spielbetrieb doch zunächst bis 30. April ausgesetzt. Die US-Boys weilen in der Heimat, die übrigen Kaderspieler ziehen ihren individuellen Trainingsplan durch, halten sich mit Joggen und Krafttraining fit.

Unter der Annahme, dass die Liga ab 1. Mai weiterginge, behördliche Verfügungen gelockert würden und ein Mannschaftstraining somit wieder möglich wäre, sieht 46ers-Geschäftsführer Michael Koch indes keine Probleme, eine geeignete Trainingsmöglichkeit zu finden: "Wir sind in engem Austausch mit der Stadt und loten die Möglichkeiten aus. Die Osthalle wäre nur eine ernsthafte Option, wenn unser Ligabetrieb, aber nicht der Schulsportbetrieb weiterginge. Ich denke, am Ende wird es eine für alle verträgliche Lösung geben."

Koch im ständigen Austausch mit anderen Topclubs

Der erst im März ins Amt des Geschäftsführers gehobene und rasch zum Krisenmanager mutierte 54-Jährige sieht die Kommunikation dieser Tage generell als wichtigstes Mittel an: "Wir fallen nicht in ein Loch, das wäre kontraproduktiv, sondern gehen vielmehr offensiv und ehrlich in die Gespräche. Sei es jetzt in Unterredungen mit der Stadt, Spielern oder Sponsoren."

Auch der Austausch mit den anderen mittelhessischen Topvereinen wurde in den vergangenen Tagen forciert: Via einer Online-Plattform stecken die Verantwortlichen der 46ers, der HSG Wetzlar, des EC Bad Neuheim oder des RSV Lahn-Dill die Köpfe zusammen. "Zu Beginn der Krise musste erst einmal jeder für sich alles sortieren, mittlerweile haben wir uns mit etwa zehn Leuten in dieser Gruppe zusammengefunden. Da redet man darüber, wie Hilfsaktionen organisiert werden oder postet Neuigkeiten, die uns größere Vereine alle betreffen", erläutert Koch die Vorgehensweise und ist angetan darüber, wie stark das Band zwischen den einzelnen Clubs aus den unterschiedlichen Sportarten in der Region mittlerweile ist.