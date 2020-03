Gießen 46ers: Auch Myers und Tiby weg

Verlässt wie Matt Tiby die Gießen 46ers aufgrund der Coronakrise mit sofortiger Wirkung: Teyvon Myers. Foto: Michael Schepp

GIESSEN - Mit Matt Tiby und Teyvon Myers verlassen zwei weitere US-Amerikaner vorzeitig die Gießen 46ers. Wie der Basketball-Bundesligist am Montagmorgen bekanntgab, kam der Club den Wünschen der beiden Spieler nach, wie ihre Vorgänger Stephen Brown, Jordan Barnett, Kendall Gray und Luke Petrasek in Zeiten der Coronakrise zurück zu ihren Familien in die Heimat reisen zu können. Somit haben sechs der sieben Importe die 46ers verlassen, lediglich Brandon Thomas bleibt mit seiner Familie in Gießen.