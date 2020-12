Gießen 46ers: Auf der Suche nach den Gründen für die Misere

Wer holt die Kohlen aus dem Feuer? Die 46ers und Trainer Rolf Scholz haben wenig Zeit, müssen aber schnell heiß laufen. Foto: Schepp

GIESSEN - Gießen. Das Bild in der fast menschenleeren Osthalle war bezeichnend. Während sich der Rest der Dauerverlierer ins stille Kämmerlein zurückgezogen hatte, diskutierten Brandon Thomas und Alen Pjanic beim Ausdehnen vor der eigenen Bank über das gerade Geschehene. 83:95 gegen den wahrlich nicht überragenden Aufsteiger aus Chemnitz, die siebte Niederlage im siebten Saisonspiel, Tabellenplatz 18 - die beiden alteingesessenen "Kämpen" der Gießen 46ers redeten sich gegenseitig auch ein bisschen den Frust von der Seele.

Auf dem Weg in die Kabine hielt Kapitän Brandon Thomas, neben "Energizer" Pjanic und Aufbau-Eigengewächs Bjarne Kraushaar bislang in dieser enttäuschenden Runde der 46ers in der Basketball-Bundesliga noch einer der wenigen Leistungsträger, inne und diktierte folgendes in den Block des wartenden Journalisten: "Es ist frustrierend und schwierig. Wir bräuchten Zeit, um uns nach dem Trainerwechsel an Rolfs Stimme und seinen Basketball-Stil zu gewöhnen. Aber wir haben keine Zeit", hauchte der 36-Jährige dem Fragenden entgegen.

Der auch durch die Corona-bedingte Zwangspause noch enger getaktete Spielplan lässt wenig Spielraum für neue taktische Komponenten, mit denen Interimscoach Scholz als Nachfolger des am Mittwoch beurlaubten Ingo Freyer möglichst schnell sein angezähltes Ensemble vor dem drohenden Knockout auf die Beine helfen soll und will. Doch wie wollen die Gießener den Abstieg in den folgenden 27 Partien verhindern, wie aus diesem Tal der Pleiten, Pech und Pannen herauskommen? "Es geht nur im Kollektiv. Wir dürfen auch dann, wenn wir mal ein paar Körbe in Serie kassieren, nicht die Konzentration verlieren", sagte Brandon Thomas. Der Kapitän muss den Takt vorgeben, so viel steht fest. Denn die US-Neuzugänge haben den "Turnaround" auf das Bundesliga-Niveau (noch) nicht geschafft. Was der folgende Versuch einer Einzelkritik und die Werte der zehn 46ers-Profis nach einem fünften der laufenden Spielzeit beweist:

Jonathan Stark (11,1 Punkte/25:23 Minuten Einsatzzeit/5,3 Assists/2,3 Turnovers im Schnitt): Eigentlich als "Leader" im Team auserkoren, in der Vorbereitung durch eine Verletzung ausgebremst. Dazu die lange Ausfallzeit vor dem Wechsel an die Lahn, deshalb mit sichtbaren Respekt vor dem Vollkontakt zum Gegenspieler. Ist aber ausbaufähig.

Isaac Hamilton (7,6 Punkte/15:34 Min.): Bislang die größte Enttäuschung, was nicht nur an seiner fehlenden Physis liegt. Sportdirektor "Mike" Koch, der seine Kontakte nach Zypern vor dem Transfer spielen ließ, wird sich hinterfragen müssen, sollte der Comboguard weiter in seinen Leistungen stagnieren.

Liam O'Reilly (8,1 Punkte/22:23 Min./2,3 Turnovers): Große Unsicherheiten im Ballvortrag, oftmals zu hektisch. Muss sein schlummerndes Händchen für die Dreier finden, sonst bekommt das Muskelpaket kein Selbstvertrauen in sein Spiel.

Bjarne Kraushaar (6,5 Punkte/17:25 Min./3,8 Assists): Gegen die Topclubs zu Saisonbeginn bekam er die Grenzen noch aufgezeigt, zuletzt aber einer der wenigen Lichtblicke bei den 46ers .Weil der 21-Jährige in der Offense Mut und sein gutes Auge für den Nebenmann beweist.

Alen Pjanic (9,7 Punkte/21:16 Min./60 Prozent Dreierquote): Nicht nur gegen Chemnitz, sondern auch in der "Englischen Woche" zuvor in der Rolle des "Energizers" immens wichtig. Leider zu häufig zu schnell foulbelastet. Wird eine große Rolle spielen müssen, um die Mannschaft mitzureißen.

Johannes Richter (8,3 Punkte/24:19 Min./5,1 Rebounds): Kämpft bis zum Umfallen, feuert die Mitspieler immer an. Aber selbst zu brav und bieder an beiden Seiten des Courts. In der Switch-Verteidigung häufig nicht auf der Höhe.

Brandon Bowman (6,9 Punkte/19:46 Min./4,6 Rebounds): Einiges an Licht, aber auch jede Menge Schatten. Der Routinier versucht alles (Ausboxen, Rebounden, Dreier werfen), was in seiner Macht steht. Seine Körpersprache verheißt jedoch häufig nichts Gutes.

Ferdinand Zylka (3,7 Punkte/8:53 Min./66,7 Prozent Dreierquote): Dem Youngster ist wenig vorzuwerfen. Gegen seinen Ex-Club MBC wahrscheinlich zu spät ins Rennen geschickt worden. Wirft aus der Distanz solide, in der Defense fehlt das letzte Quäntchen Aggressivität.

Scottie James junior (9,3 Punkte/21:06 Min./5,3 Rebounds): Der kahlweiße Körper des US-Boys verheißt nichts Gutes. Wenn er mal warmläuft, dann zeigt er seine Durchschlagskraft am gegnerischen Brett. Wie Richter aber in der Verteidigung zu oft zu spät.

Brandon Thomas (14,1 Punkte/26:25 Min./65,1 Prozent Dreierquote): Langsam findet der Kapitän seine Sicherheit beim Dreier-Wurf und auch bei der Penetration in die Zone. Das fehlte in den ersten Partien, um den Erstliga-unerfahrenen Nebenleuten den nötigen Kick und das Gefühl der Sicherheit zu geben.

Summa summarum kassieren die 46ers bislang 99,71 Punkte im Schnitt, erzielen auf der anderen Seite des Courts aber lediglich 84,43 Zähler. Knapp 15 Ballverluste pro Partie sind zu viel, 34,5 Prozent Trefferquote von jenseits der Drei-Punkte-Linie schlichtweg zu wenig.

"Ich glaube an uns, der Teamspirit ist zu spüren", blickte Brandon Thomas nach dem "Kriegsrat" mit Teamkollege Alen Pjanic schon am Freitagabend nach vorne. Überschäumender Optimismus klingt anders, aber wie heißt es so schön: Die Hoffnung stirbt zuletzt.