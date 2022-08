Gießen 46ers finden neuen Assistenztrainer

Arbeitet künftig wieder mit Assistenztrainer Nikola Stanic zusammen: Gießens Cehfcoach Branislav Ignjatovic. Foto: Michael Schepp

GIESSEN - Wenige Tage nach der der Verabschiedung von Steven Wriedt als Assistenzcoach haben die Gießen 46ers einen Nachfolger gefunden. Künftig wird Nikola Stanic Chefcoach Branislav "Frenki" Ignjatovic beim Basketball-Zweitligisten assistieren. Der Serbe hatte bereits bei den Academics Heidelberg mit Ignjatovic zusammengearbeitet. Damals war der 37-Jährige als Video-Analyst und Scout für die Spielvorbereitung mitunter zuständig. Der ehemalige Nachwuchsakteur von Roter Stern Belgrad, der bereits als Teenager mit dem Coaching begann, konnte unter anderem bei Sasa Obradovic Erfahrung sammeln und erhält an der Lahn einen Vertrag über eine Spielzeit.

Stationen bei KK Beovuk 72 Beograd, Spartak Primorie Vladivostok und ein Aufenthalt in China hat Stanic in seiner Vita stehen. Dem Club aus Belgrad hielt er insgesamt über neun Jahre die Treue und entwickelte sich vom Nachwuchstrainer bis hin zum Direktor der Jugendakademie. Als Geschäftsführer des Vereins schaffte der Serbe letztendlich den Aufstieg in die serbische erste Liga.

"Wir haben uns selbstverständlich mit diversen Coaches über die Co-Trainer Position unterhalten. Uns war wichtig, dass wir einen Trainer finden, der sowohl Erfahrung im Seniorenbereich als auch im Jugendbereich auf höchstem Niveau hat und der taktisch glänzen kann. Zudem muss vor allem eine gute Chemie zwischen Frenki und ihm herrschen. Da sich beide schon aus der Vergangenheit kennen und schätzen, ist die Entscheidung uns am Ende dann leichtgefallen. Nikola soll neben den Aufgaben der Profimannschaft auch im Individualtraining mit Top-Talenten tätig sein. Wir hoffen, dass mit seinem Visum alles reibungsslos läuft und er dann pünktlich zum Trainingsstart vor Ort sein kann", beschreibt Sebastian Schmidt, Geschäftsführer und Sportdirektor der 46ers, die Suche.

"Ich kenne Nikola schon lange. Er hat eine immense Erfahrung im Coaching von diversen Teams und hat auch schon für Größen wie Sasa Obradovic gearbeitet. Ich freue mich, dass wir auch in Gießen weiter zusammenarbeiten können. Seine Erfahrung und Qualität werden uns sehr helfen", so 46ers-Chefcoach Ignjatovic. Und auch Stanic selbst ist heiß auf seine neue Aufgabe: "Die 46ers sind ein Club mit einer großartigen Historie und Tradition. Zumal ich wieder mit Coach ,Frenki' zusammenarbeiten kann, was mich ganz besonders freut. Ich weiß, dass Gießen eine Basketballstadt mit tollen Fans ist und wir wollen unser Bestes geben, den Club wieder in die Bundesliga zu führen, wo er auch hingehören."