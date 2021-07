Gießen 46ers holen Brayon Blake

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Gießen 46ers haben den ersten Importspieler für die kommende Saison der Basketball-Bundesliga verpflichtet. Brayon Blake, der auf dem Flügel zuhause ist, kommt aus der Türkei, wo er zuletzt für Sigortam.net Istanbul aufgelaufen ist. Der US-Amerikaner unterschreibt einen Vertrag über ein Jahr - mit der Option auf eine weitere Saison. Der bereits mit BBL-Erfahrung bestückte 26-Jährige ist der achte Akteur im Kader von Cheftrainer Pete Strobl und erhält die Nummer drei beim Traditionsclub.

Sportdirektor Sebastian Schmidt freut sich über den Neuzugang: "Mit Brayon Blake kommt ein europaerfahrener Spieler zu uns. Er bringt als variabel spielender Forward die notwendige Physis, Athletik und Wurfstärke mit. Auch in der Verteidigung agiert er stets aggressiv und kann Gegenspieler auf verschiedenen Positionen matchen." 46ers Coach Pete Strobl sagt: "Wir sind glücklich, dass wir einen Spieler wie Brayon Blake für unser Projekt gewinnen konnten. Er passt perfekt mit seinen Eigenschaften zu unserer Verteidigungsphilosophie. Er hat Erfahrung in der BBL sammeln können, kann verschiedene Positionen auf dem Court einnehmen und ist ein hundertprozentiger Teamplayer."

Der Spieler selbst freut sich auf seine neue Aufgabe: "Ich bin sehr dankbar, dass Sebastian Schmidt und Pete Strobl mich auserwählt haben, ein Teil des Ganzen zu werden. Ich freue mich, wieder zurück in Deutschland zu sein und mich in der BBL zu behaupten. Ich bin bereit für Gießen und kann es kaum abwarten an die Arbeit zu gehen!"

Brayon Blake gab 2018 sein Profidebüt in Deutschland bei den Löwen Braunschweig. Es war die Saison, in der die Niedersachsen in die Playoffs stürmten und sich in knappen Spielen dem FC Bayern Basketball geschlagen geben mussten. Der Rookie aus Seattle zeigte in insgesamt 37 Partien eine bemerkenswerte Premiere. Er stand insgesamt 30-mal in der Startformation und rechtfertigte seine rund 24 Minuten Einsatzzeit in der Hauptrunde mit 9.1 PpS und 3.9 RpS. In der Playoff-Serie gegen den späteren Deutschen Meister bekam der Flügelspieler mit über 30 Minuten noch mehr Vertrauen geschenkt und wusste auch dieses mit 6.7 PpS sowie 6.0 RpS werthaltig zu nutzen.

Seine fruchtbare Lehrzeit bei den Löwen bescherte ihm ein Engagement in Griechenland, wo er eine Halbserie bei Peristeri GS Athens absolvierte. Danach zog es ihn in die Türkei.