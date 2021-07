Gießen 46ers holen deutsches Talent

Jetzt teilen:

GIESSEN - Aktuell weilt der junge deutsche Flügelspieler Maximilian Begue bei der deutschen U20-Nationalmannschaft um sich auf den "U20 Men European Challenger" vorzubereiten. In dieser Zeit ließen es sich die Gießen 46ers nicht nehmen, das 20-jährige Talent für zwei Spielzeiten unter Vertrag zu nehmen. Der gebürtige Darmstädter wechselt vom Ligarivalen Fraport Skyliners an die Lahn und erhält bei den Mittelhessen eine Doppellizenz, um sowohl in der BBL sowie in der 2. Basketball-Bundesliga ProB für die Rackelos aufzulaufen. Mit dem hessischen Jungspund stehen aktuell zehn Spieler im Kader von 46ers-Cheftrainer Pete Strobl für die anstehende Saison zur Verfügung.

46ers-Coach Pete Strobl sagt zu der Verpflichtung: "Es braucht viel Arbeit und Zeit, um Spieler richtig zu entwickeln und wir sind froh, Maximilian Begue in unserem Club zu haben. Dies ist ein klares Zeichen, dass wir uns der Entwicklung und der Ausbildung von talentierten Spielern annehmen und jungen Deutschen die Chance geben, ihr Talent zu zeigen. Es zeigt auch, dass Agenten und Spieler die Chance erkennen, die wir ihnen hier in Gießen bieten - wie etwa individuelles "Skilltraining" oder die Möglichkeit von engagierten Trainern zu lernen."

Maximilian Begue selbst fiebert der neuen Aufgabe entgegen: "Ich freue mich, nun bei den 46ers unter Vertrag stehen zu dürfen und sowohl in der ProB als auch in der BBL stets einen positiven Impact zu hinterlassen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr gut und haben mich überzeugt. Als Spieler möchte ich hier mein Profil auf meinen Positionen erweitern und ich bin bereit die nächsten Schritte als Vollprofi zu machen."

Maximilian Begue legte zuletzt im Länderspieltest gegen Kroatien zwölf Punkte auf das Parkett und hinterließ somit einen guten Eindruck vor dem Start des FIBA U20 European Challenger in Tiflis. Der Youngster absolvierte bereits zuvor Spiele für die U16- sowie U18-Nationalmannschaft und nahm an der Europameisterschaft 2019 statt, wo der gebürtige Hesse 7.6 PpS, 3.4 RpS und 2.3 ApS für sich verbuchte.