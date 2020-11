3 min

Gießen 46ers: Neustart mit Fragezeichen

Am Samstag soll es für die Gießen 46ers in der Basketball-Bundesliga endlich losgehen. Nach Ende der Quarantäne heißt der Gegner in der Sporthalle Ost ratiopharm Ulm.

Von Volkmar Schäfer Sportredakteur Wetzlar