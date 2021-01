Gießen 46ers Rackelos vor weiter Fahrt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Können die Gießen 46ers Rackelos ihre zuletzt starke Verfassung auch am Samstag wieder bestätigen? Nach drei Folgesiegen in der 2. Bundesliga ProB (Süd) - darunter zwei unter der Regie des neuen Trainer-Ensembles Mandler/Piljanovic/Thomas - gastieren die Mittelhessen beim punktgleichen Tabellennachbarn FC Bayern Basketball II.

FC Bayern Basketball II - Gießen

46ers Rackelos (Samstag, 14 Uhr)

Das Hinspiel beider Farben liegt noch gar nicht lange zurück, kurz vor Weihnachten kreuzten die beiden Kontrahenten in Gießen die Klingen - damals entschieden die Mittelhessen das Duell mit 79:72 zu eigenen Gunsten.

"Wir möchten natürlich unseren Schwung vom Hanau-Spiel mitnehmen", betont Rackelos-Headcoach Lutz Mandler vor der Fahrt nach Bayern und mit Blick auf den 82:79-Sieg gegen die Hanau White Wings am vergangenen Spieltag.

Auch beim Kräftemessen zweier Bundesliga-Reserven in München erhofft sich Mandler Zählbares, zumal er in personeller Hinsicht aus dem Vollen schöpfen kann. Einen Selbstläufer erwartet bei der zweiten 46ers-Garde aber niemand, zumal Bayern II zuletzt ebenfalls zwei Siege in Serie einzufahren vermochte.

"Die haben drei starke Doppellizenzspieler am Start. Der Rest ist eine sehr talentierte Truppe, da kann wirklich jeder richtig Basketball spielen", warnt Mandler, der vor allem den FCB-Shooting Guard Jason George - mit 20,6 Punkte sowie 5,7 Rebounds pro Spiel Top-Scorer des kommenden Gegners - auf dem Radar hat.

Abzuwarten bleibt indes, wie die Rackelos-Korbjäger am Samstag die rund 450 Kilometer lange Anfahrt nach Süddeutschland vertragen werden, die verhältnismäßig früh startet, um rechtzeitig zur ungewohnten Sprungball-Zeit (14 Uhr) in München zu sein. "Das ist schon eine Herausforderung", sagt Lutz Mandler.