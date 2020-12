Gießen 46ers: Späte Bescherung in Bayreuth

Mit 21 Punkten maßgeblich am ersten Saisonsieg der Gießen 46ers beteiligt. Jonathan Stark (l.) glänzt in Bayreuth. Foto: Schepp

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BAYREUTH/GIESSEN - Die Gießen 46ers haben sich zwei Tage nach Heiligabend mit dem ersten Saisonsieg in der Basketball-Bundesliga beschenkt. Angeführt von Jonathan Stark (21 Punkte) und Isaac Hamilton (20) gewann der bisherige Tabellenletzte bei Medi Bayreuth mit 110:99 (47:52). Damit gaben die Mannen um Kapitän Brandon Thomas die rote Laterne an Rasta Vechta ab. Vor dem letzten Viertel stand die Partie beim 71:70 für die Gäste auf des Messers Schneide, beim 96:85 (37.) schienen die 46ers bereits, auf die Siegerstraße einzubiegen. Es wurde dann beim 96:90 wenige Sekunden später nochmal knapp, doch Scottie James Junior und Stark machten mit ihren Dreiern den Deckel drauf. "Entscheidend heute war, dass wir nach der Halbzeit mit einer anderen Energie zurück aufs Feld gekommen sind. Das ist ein ganz wichtiger Sieg für uns", sagte ein erleichterter 46ers-Trainer Rolf Scholz nach der späten Bescherung am zweiten Weihnachtsfeiertag.

Gießen: Jonathan Stark (21), Isaac Hamilton (20), Liam O´Reilly, Bjarne Kraushaar (6), Alen Pjanic (6), Tim Uhlemann, Johannes Richter (7), Brandon Bowman (17), Ferdinand Zylka (2), Scottie James Junior (18), Brandon Thomas (13).