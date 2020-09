Gießen 46ers starten gegen Vechta

Nicht mehr lange, dann geht die Faust von 46ers-Headcoach Ingo Freyer wieder nach oben. Archivfoto: Schepp

Gießen (vsch/red). Seit Donnerstag sind die Gießen 46ers wieder im Mannschaftstraining, seit Freitag steht nun auch fest, wie der erste Pflichtspielgegner für den Basketball-Bundesligisten von der Lahn in der kommenden Saison heißt. Zum Auftakt des Pokalvorrundenturniers trifft die Mannschaft von Coach Ingo Freyer am 17. Oktober (18 Uhr) auf Gastgeber RASTA Vechta. Am Wochenende darauf folgen innerhalb von zwei Tagen die Auftritte im Hessenderby gegen die Frankfurt Skyliners (Samstag, 24. Oktober, 15 Uhr) und einen Tag später am 25. Oktober (20.30 Uhr) der Gruppenabschluss gegen die BG Göttingen. Alle Spiele der Mittelhessen werden live von MagentaSport übertragen.

"Dass wir zum Auftakt gleich gegen die Gastgeber des Pokalturniers ran müssen, ist, glaube ich, kein großer Nachteil. Zumal nicht feststeht, ob und wenn ja wie viele Fans des Gegners in der Halle sein werden. Auch Frankfurt ist momentan noch schwer einzuschätzen. Die Göttinger sind dagegen aktuell schon ein bisschen weiter. Wir wollen die Chance in der etwas einfacher wirkenden Gruppe natürlich nutzen", sagte 46ers-Sportdirektor Michael Koch am Freitag.

Nur der Gruppenerste erreicht das Top-Four-Turnier, das am ersten Novemberwochenende ausgetragen wird. Für die Mannen um Routinier Brandon Thomas würde ein Weiterkommen einen Halbfinalauftritt gegen den Gruppensieger aus der anderen Nordstaffel bedeuten. Diese besteht aus Doublegewinner Alba Berlin, den EWE Baskets Oldenburg, den Telekom Baskets Bonn und den Löwen Braunschweig. Im Süden sind die Gruppen wie folgt aufgeteilt: Staffel C (in Weißenfels und Ulm) mit ratiopharm Ulm, Brose Bamberg, s.Oliver Würzburg und Riesen Ludwigsburg. - Staffel D (in Ulm und Weißenfels) mit Mitteldeutscher BC, Crailsheim Merlins, medi Bayreuth und Bayern München.