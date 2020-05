Gießen 46ers trennen sich von Philipp Reuner

Seit 2013 an Bord, trennen sich nun die Wege von Philipp Reuner und Basketball-Bundesligist Gießen 46ers. Foto: Michael Schepp

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Gießen 46ers haben sich von Philipp Reuner getrennt. Die Zusammenarbeit zwischen dem Basketball-Bundesligisten und dem 30-Jährigen ist seit Montagmorgen offiziell beendet. In einem kurzfristig anberaumten Pressegespräch in der Räumen der Volksbank Mittelhessen gab der Aufsichtsrat der 46ers die Entscheidung bekannt, den zweiten Geschäftsführer des Clubs nicht mehr weiter zu beschäftigen. Alleiniger Mann auf dieser Position ist nun Michael Koch, der am 1. März die Nachfolge von Heiko Schelberg angetreten hatte. Reuner, der in Montabaur wohnt, war seit 2013 bei den Gießener Basketballern und dort als "Herr der Zahlen" vor allem für die betriebswirtschaftlichen Belange zuständig. Im Zuge der Trennung von Reuner hat Sebastian Jung, bislang Leiter Marketing und Vertrieb, seinen Vertrag bei den 46ers gekündigt.