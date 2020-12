Gießen 46ers und Rackelos im Personalkarussell

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen (red). Das Ende seiner Zeit bei Basketball-Bundesligist Gießen 46ers hat sich bereits bei seiner Vertragsunterzeichnung während der Saisonvorbereitung abgezeichnet, nun ist es offiziell: Andrew Rowsey wurde von den Mittelhessen verabschiedet, der US-Amerikaner ist schon gar nicht mehr zum Auswärtsauftritt bei den Löwen Braunschweig mitgereist.

Der Point Guard kam als vorläufiger Ersatz von Jonathan Stark, der aufgrund einer Oberschenkelverletzung ausfiel und nun frühzeitig genesen auf das Parkett zurückkehrte. Die Interimslösung sowie der Traditionsclub beendeten die Liaison somit wie vereinbart.

Insgesamt absolvierte Rowsey, der sich schnell als treffsicherer Dreierschütze entpuppte, drei Begegnungen im BBL-Pokal für die Gießener. Beim Qualifikationsturnier in Vechta kam er im Schnitt bei gut 23 Minuten Einsatzzeit auf acht Zähler pro Begegnung, dazu drei Assists sowie 2,3 Steals.

Neuzugang für Rackelos

Nachdem die beiden US-Amerikaner Jeril Taylor und Alexandre Doche ihren Abschied erklärt hatten, haben indes die Gießen 46ers Rackelos personell noch einmal nachgelegt. Von den Rostock Seawolves stößt Donte Nicholas in die Lahnstadt.

An der Ostsee absolvierte der 33-jährige Flügelspieler in der vergangenen Spielzeit 27 Partien, davon 22-Mal als Starter. Pro Partie steuerte Nicholas im Schnitt zehn Punkte sowie 5,3 Rebounds bei. "Donte ist ein vielseitiger Spieler, der bereits viel Erfahrung in Europa gesammelt hat. Deshalb sind wir zuversichtlich, dass er uns auch kurzfristig dabei behilflich sein wird, unserer jungen Truppe Stabilität zu geben", hält Rackelos-Headcoach Rolf Scholz große Stücke auf seinen Neuzugang.