4 min

Gießen 46ers: Vorsicht, die Auswärtsspezialisten kommen!

Am Samstag steht für die Gießen 46ers das nächste Heimspiel in der Basketball-Bundesliga an. Zu Gast in der Osthalle sind die bereits sechs Mal auswärts siegreichen Würzburger.

Von Volkmar Schäfer Sportredakteur Wetzlar