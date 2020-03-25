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Mittwoch, 25.03.2020 - 20:30
4 min

Gießen 46ers weiter im Standby-Modus

Die Basketball-Bundesliga setzt den Spielbetrieb in der aktuellen Saison bis zum 30. April aus. Das bedeutet auch für die Gießen 46ers weiter abwarten und fit halten.

Volkmar Schäfer: Sportredakteur Wetzlar
Von Volkmar Schäfer
Sportredakteur Wetzlar
Wie es mit der Basketball-Bundesliga, die Gießen 46ers und Alen Pjanic (M.) in dieser Saison weitergeht, steht in den Sternen. Foto: Schepp

Wie es mit der Basketball-Bundesliga, die Gießen 46ers und Alen Pjanic (M.) in dieser Saison weitergeht, steht in den Sternen. Foto: Schepp

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INFOS FÜR DIE FANS

Wie die Gießen 46ers am Mittwoch mitteilten, behalten alle bisher erworbenen Einzeltickets sowie VIP- und Dauerkarten für die noch ausstehenden vier Heimspiele ihre Gültigkeit. Außerdem wird im Laufe der kommenden Woche ein Video mit Geschäftsführer Michael Koch online gehen, in dessen Rahmen die wichtigsten Fragen zur aktuellen Saison beantwortet werden sollen. Die Fans können ihre Fragen bis Samstagabend unter presse@jobstairs-giessen46ers.de oder per persönlicher Nachricht über Facebook, Twitter und Instagram übermitteln. (red)

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