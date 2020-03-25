Mittwoch, 25.03.2020 - 20:30
4 min
Gießen 46ers weiter im Standby-Modus
Von Volkmar Schäfer
Sportredakteur Wetzlar
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INFOS FÜR DIE FANS
Wie die Gießen 46ers am Mittwoch mitteilten, behalten alle bisher erworbenen Einzeltickets sowie VIP- und Dauerkarten für die noch ausstehenden vier Heimspiele ihre Gültigkeit. Außerdem wird im Laufe der kommenden Woche ein Video mit Geschäftsführer Michael Koch online gehen, in dessen Rahmen die wichtigsten Fragen zur aktuellen Saison beantwortet werden sollen. Die Fans können ihre Fragen bis Samstagabend unter presse@jobstairs-giessen46ers.de oder per persönlicher Nachricht über Facebook, Twitter und Instagram übermitteln. (red)
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