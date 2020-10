Gießen 46ers zeigen positive Reaktion

Gruppe A in Bonn: Oldenburg - Braunschweig 88:97, Bonn - Berlin, Bonn - Braunschweig und Berlin - Oldenburg alle abgesagt.

Gruppe B in Vechta: Frankfurt - Gießen 86:70, Vechta - Göttingen 87:99, Vechta - Frankfurt 80:89, Gießen - Göttingen 119:123 n.V.. - BG Göttingen im Final Four.

Gruppe C in Ulm: Würzburg - Bamberg 68:89, Ulm - Ludwigsburg 92:72, Ulm - Würzburg 80:75, Bamberg - Ludwigsburg 72:99. - ratiopharm Ulm im Final Four.

Gruppe D in Weißenfels: Mitteldeutscher BC - Bayreuth abgesagt, Bayreuth - Crailsheim abgesagt, Mitteldeutscher BC - Bayern München 60:97.