Gießen 46ers zeigen positive Reaktion

Kampf unter dem Korb: Gießens John Bryant (M.) versucht sich gegen die Bayreuther Abwehr um Dererk Pardon (l.) und Matthew Tiby durchzusetzen. Foto: Schepp

GIESSEN - Da ist er, der lang ersehnte vierte Saisonsieg für die Gießen 46ers: Die Mannschaft von Trainer Rolf Scholz bezwang medi Bayreuth mit 97:92 (47:40) und gab das Schlusslicht der Basketball-Bundesliga wieder an Vechta ab.

"Das war ein Sieg des Willens und des gesamten Teams", sagte Brandon Bowman, der wenige Sekunden vor dem Ende den entscheidenden Korb für die Gastgeber erzielte. Dann brach Jubel aus, die Gießener hatten eine positive Reaktion auf den am Freitag von Teilen der Fans veröffentlichen offenen Brief (ausführlicher Bericht folgt) gezeigt.

Aus einem 2:5-Start machten die hoch motiviert wirkenden 46ers dank zweier Dreier von Diante Garrett und Scottie James Junior ein eigenes 10:5 und verteidigten ihre Führung bis weit ins zweite Viertel hinein. Vor allem, weil sie als Team zusammenspielten, während die Gäste aus Oberfranken überwiegend von einem Protagonisten profitierten. Bastian Doreth, der erfahrene Aufbauspieler, war in der ersten Halbzeit von keinem Gegenspieler zu stoppen. 18 Punkte streute der Denker und Lenker in der Mannschaft von Coach Raoul Korner in Viertel Nummer eins und zwei ein. Selbst "Wachhund" Ferdinand Zylka wusste die Kreise von Doreth nicht wirklich einzugrenzen. Doch der Youngster machte seine Sache gut, genauso wie Bowman oder auch John Bryant, der immer wieder Räume für seine Nebenleute schaffte. Was Doreth (am Ende mit 33 Zählern auf dem Konto) bei den Gästen, das war Diante Garrett bei den 46ers. Der Neuzugang übernahm in den entscheidenden Phasen die Verantwortung, die die in die Kritik geratenen Verantwortlichen um Sportdirektor Michael Koch von ihm erwarten.

Als es in die Crunchtime ging, nahmen dann alle Gießener - ob auf dem Feld oder auf der Bank - ihr Herz in beide Hände und machten die Saisonpunkte sieben und acht im Kollektiv perfekt. Es war die Reaktion, die sich die Fans in ihrem offenen Brief am Freitag erhofft haben dürften.

Gießen: Stark (14), Kraushaar (3), Köpple, Pjanic (3), Garrett (17), Bowman (21), Zylka (9), James Junior (9), Thomas (4), Bryant (17).

Bayreuth: Pardon (2), Wenzl, Jalalpoor, Bruhnke, Doreth (33), Seiferth (18), Jones (8), Tiby (13), Krug, Walker (8), Bartley (7), Olisevicius (5).