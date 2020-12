Gießen 46ers ziehen die Reißleine: Coach Freyer entlassen

Ingo Freyer gibt in Gießen zukünftig nicht mehr die Richtung vor. Foto: Claus Bergmann

GIESSEN - Das ging nun doch ziemlich schnell: Nach sechs Niederlagen zum Start und dem Fall ans Tabellenende der Basketball-Bundesliga haben die Gießen 46ers laut Information des Basketball-Fachmagazins "BIG" die Reißleine gezogen und ihren Trainer Ingo Freyer mit sofortiger Wirkung freigestellt.

Freyer war 2017 als Nachfolger von Denis Wucherer in die Universitätsstadt gekommen. Zuvor arbeitete der 49-Jährige lange Zeit in Hagen. Nach einem großen Umbruch im Sommer hat die Mannschaft ganz schwer in die erste volle Corona-Saison gefunden. Am Dienstagabend hatte die Mannschaft beim 93:105 im BBL-Kellerduell gegen den Mitteldeutschen BC nach der Pause eine blamable Vorstellung aufs Parkett gelegt.

