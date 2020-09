Gießen 46erskünftig imneuen Look

Jetzt teilen:

Gießen (red). Der Basketball-Bundesligist Gießen 46ers präsentiert sich im neuen Look. Dabei spielt die Stadt Gießen eine tragende Rolle auf dem Jersey. Rot, Weiß und Camouflage-Schwarz werden die Farben der Mannen von Cheftrainer Ingo Freyer in der anstehenden Saison 2020/21 sein. In Anlehnung an die Verbundenheit zur Universitätsstadt Gießen werden sie eben jene Wahrzeichen in einer City-Edition auf der Brust tragen. Darunter die Silhouetten der "Drei Schwätzer", des Stadttheaters und des Stadtkirchturms.

Traditionell geht es auch auf der Rückseite des Trikots zu, denn das Vermächtnis "TRADITON ist 1846" schmückt den Nacken. Während sich die heimischen Fans in der Sporthalle Gießen-Ost auf ihr gewohntes Heim-Rot freuen dürfen, wird es auswärts entweder in Weiß oder Camouflage-Schwarz auf das Parkett gehen.

Die drei neuen Prunkstücke der 46ers gibt es ab sofort im online Fanshop (https://shop.jobstairs-giessen46ers.de/) der Gießen 46ers zu bestellen.