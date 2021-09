Gute Antwort auf bittere Niederlage

Mit harten Bandagen im Hessenduell: Der Gießener Phillip Darnell Fayne II erwehrt sich der Frankfurter Übermacht. Foto: Claus

GIESSEN - Ausrufezeichen zum Abschluss: In der Partie um Platz drei beim "Rewe Cup" in Hagen feierten die Gießen 46ers gegen den Gastgeber einen klaren 78:58-Erfolg. Die Mittelhessen präsentieren sich in der Defense bissig und setzten auch in der Offensive Akzente, sodass jeder Abschnitt gewonnen wurde. Auf Gießener Seite scorten Nuni Omot und Phillip Fayne II mit jeweils 13 Zählern sowie Florian Koch mit zehn Punkten zweistellig. Das Halbfinale hatten die 46ers noch sang- und klanglos mit 53:78 gegen die Frankfurt Skyliners verloren.

Am zweiten Turniertag schickten die 46ers zu Beginn Bjarne Kraushaar, Rawle Alkins, Dennis Nawrocki, Florian Koch und Phillip Fayne II auf den Court. Spielmacher Kraushaar war es, der gleich den Drive zum Korb fand und mit einem And-One zum 3:2-Erfolg kam (1.). Der frisch erworbene Alkins nahm sich den Youngster direkt zum Vorbild, ging Coast-to-Coast und läutete somit einen 4:0-Run für seine 46ers ein (7:3, 3.). Doch es war nicht die Offense, in der die Mittelhessen glänzten, es waren gelungene Verteidigungsaktionen wie zwei errungene Offensivfouls von Koch oder ein Steal von Fayne II, die leise aufhorchen ließen (9:5, 5.). Dennoch waren die Feuervögel mit ihrem Big Man Kessen ein starker Gegner, sodass beim Stand von 11:11 (7.) eine Auszeit von Seiten der Gäste veranlasst wurde. Der offensive Impuls sollte durch Nawrocki und seinem Dreier noch einmal Belebung erhalten, sodass der Erstligist mit einer 18:14-Führung ins zweite Viertel ging.

Und es war weiterhin die körperbetonte Defense, die Phoenix zu schaffen machte (29:17, 15.). Hagen nahm kurze Zeit später ein Timeout, um diese Thematik anzusprechen. Danach kamen zwar Punkte auf das Tableau, was die Mittelhessen aber nicht an ihrem Scoring hinderte (33:21, 17.). Eine Ganzfeldpresse setzten die Gießener als probates Mittel in der Schlussphase ein, was Ballgewinne provozierte (11 Turnovers) und den 36:23-Halbzeitvorteil erbrachte.

Mit viel Power unter dem Korb begann die zweite Halbzeit auf beiden Seiten - Kessen und Fayne II waren dabei die Protagonisten, die das Spielgerät in die Reuse bugsierten (38:27, 22.). Erneut Center Fayne II sorgte später mit einem krachenden Dunking für Klarheiten (68:50, 35.). Dennoch waren die Feuervögel in ihren Aktionen zielstrebiger, doch der komfortable Vorsprung der Gießener war nie gefährdet. Dreier von Uhlemann und Binapfl zum 74:56 (36.) zeugten in dieser Phase noch von Arbeitseifer. Gegen Ende der Partie bekam Rackelos-Akteur Viktor Ziring noch seine Einsatzminuten beim 78:58-Auswärtssieg.

Chefcoach Pete Strobl sagte: "Es war ein sehr gut organisiertes Turnier hier in Hagen und wir haben uns sehr gefreut, mit dabei sein zu können. Es war sehr schön, mal wieder vor Fans zu spielen. Für uns war es heute ein ganz anderes Spiel als gestern. Wir haben uns nach dem gestrigen Rückschlag hart zurückgekämpft und Charakter gezeigt. Nach der Partie gegen Frankfurt haben wir viel gemeinsam analysiert, gesprochen und auch Videos geschaut. Ich bin stolz auf das Team."

Gießen 46ers: Viktor Ziring, Nuni Omot (13 Punkte), Dennis Nawrocki (6), Bjarne Kraushaar (3), Kyan Anderson (6, 9 Assists), Maximilian Begue (1), Tim Uhlemann (9), Kilian Binapfl (6), Johannes Lischka (6), Rawle Alkins (5), Florian Koch (10), Phillip Fayne II (13)