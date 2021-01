Henning Harnisch bewegt in Berlin den Nachwuchs

Henning Harnisch, geboren am 15. April 1968 in Marburg, stand bereits mit 17 Jahren im Kader des Basketball-Bundesligisten MTV 1846 GießenEs folgten für den 2,02 Meter großen Flügelspieler die Stationen Bayer Leverkusen (1988 bis 1996) und Alba Berlin (bis 1998), ehe der Europameister von 1993 (189 Länderspiele für Deutschland) seine aktive Karriere nach neun nationalen Meistertiteln und fünf Pokalsiegen beendete. Danach studierte Harnisch Kultur- und Filmwissenschaften an der Berliner Humboldt-Universität, arbeitete als freier Journalist sowie Radiomoderator und stieg 2004 als Teammanager wieder bei den "Albatrossen" ein. Nachdem er als Sportdirektor (2008 bis 2010) fungierte, arbeitet der Familienvater, der mit seiner Frau Genia und den Töchtern Ella und Nina am Prenzlauer Berg wohnt, als Vizepräsident mit dem Schwerpunkt Jugendprogramm für den Hauptstadtclub. (vsch)